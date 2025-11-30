Piedrazos, violencia y bronca incontenible: Deportivo Madryn cerró una temporada para el olvido

En el cierre del empate 1-1 entre Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto, los hinchas del conjunto local reaccionaron con violencia al no poder concretar el ascenso a la primera categoría del fútbol argentino.

Según supo Agencia Noticias Argentinas, los fanáticos del Aurinegro arrojaron piedras contra la terna arbitral encabezada por Facundo Tello, en un episodio que volvió a exponer la tensa relación del club con los jueces a lo largo de toda la temporada.

Tras el pitazo final, las fuerzas de seguridad y la policía debieron intervenir cuando se desató una breve batalla campal entre jugadores e hinchas. Los incidentes, que por fortuna no se extendieron, quedaron como una imagen final de una campaña marcada por la frustración y los desbordes.

A lo largo del campeonato, Deportivo Madryn fue puesto bajo la lupa por diversos sectores del ascenso debido a presuntos beneficios arbitrales que habrían condicionado varios encuentros claves. Esas sospechas generaron un clima de desconfianza generalizado, que terminó explotando cuando el equipo no logró el objetivo deportivo.

Lejos de aportar calma, los cuestionamientos externos convivieron con las propias limitaciones futbolísticas del plantel, que nunca encontró la solidez necesaria para sostener su candidatura al ascenso. Esa combinación de presiones internas y acusaciones públicas dejó al club en el centro de un debate que se extendió más allá de lo estrictamente deportivo.

El empate ante Estudiantes de Río Cuarto no solo marcó el final de una campaña irregular, sino también el cierre de un ciclo en el que la dirigencia, el cuerpo técnico y el plantel deberán replantearse el rumbo. El desafío ahora será reconstruir la confianza, tanto puertas adentro como hacia el exterior, para evitar que la próxima temporada vuelva a estar atravesada por polémicas que excedan el juego.

El otro gran protagonista de la noche fue Estudiantes de Río Cuarto, que con el 1-1 en Madryn y el 3-1 en el resultado global logró regresar a la élite del fútbol argentino después de 40 años de ausencia.

Mientras el local quedó envuelto en incidentes y cuestionamientos, el conjunto cordobés celebró una gesta histórica que coronó una temporada sólida y sin sobresaltos