Pezzella se perdería el partido de River contra Instituto

A pesar de que no tener grandes objetivos a la vista, volvió la calma a River. El urgente triunfo ante Banfield del último sábado en el Monumental le dio oxígeno al equipo y disimuló las ausencias de algunos nombres de peso. Uno de ellos es Germán Pezzella, quien no estuvo por una sobrecarga muscular y su presencia en Córdoba para visitar a Instituto luce complicada a esta altura.

La preocupación no es mayúscula porque, afortunadamente desde la llegada de Marcelo Gallardo, Leandro González Pirez se mostró muy recuperado. Nuevamente ante Banfield tuvo un buen rendimiento y demostró que puede ser una alternativa permanente para la zaga central, pero el 2 titular sigue siendo el bahiense.

El día anterior al partido ante el Taladro, Pezzella sintió una molestia en uno de sus gemelos y ante la posibilidad de una lesión, el Muñeco decidió preservarlo. Que ahora haya tres zagueros en buen nivel llevó a que la decisión fuese más simple, pero lo cierto es que no se trata de una lesión, sino solo de una sobrecarga muscular.

Sin embargo, la información que llega desde el predio de Ezeiza es que el defensor campeón del mundo todavía no logra dejar atrás esa molestia y a esta hora está más afuera que adentro del partido con el Guapo del miércoles.

“Ayer (el viernes) sintió una carga en el gemelo y no quisimos arriesgarlo. Él sintió que se había cargado y no pasó a mayores, y no quisimos arriesgarlo para no tener que perderlo en las próximas semanas”, explicó Gallardo en conferencia de prensa. El DT tiene decidido no dejar a la suerte la condición física de uno de sus máximos referentes, por eso ante Instituto podría seguir fuera del equipo.

La buena noticia es que Gallardo sabe que puede contar con González Pirez, de los pocos que se salvó en la catástrofe de Belo Horizonte (el 0-3 ante Atlético Mineiro) y que viene de repetir buenas actuaciones, incluida también la victoria ante Boca en la Bombonera. Es por eso que cuidar a Pezzella una semana más, de cara a la recta final de la Liga Profesional, no suena tan descabellado.

En la vuelta a los entrenamientos tras el triunfo ante Banfield, Gallardo evaluará cómo se encuentra el plantel y probablemente mantenga la misma base del equipo para viajar a Córdoba. Un triunfo ante Instituto sería fundamental para terminar de acomodarse en lo alto de la Tabla Anual y, por qué no, soñar con que los de arriba se caigan.

