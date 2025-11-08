Perculocos hará dos funciones de su clásico festival solidario

Este domingo 9, el ensamble armónico Perculocos realizará dos funciones solidarias a las 18:00 y 20:00 en la Sala Laureti (Centro Comercial del Puerto – Local 9). La entrada tiene un costo, más un alimento de la canasta navideña.

La propuesta contará con la participación de artistas invitados y agrupaciones locales. En la primera función, a las 18:00, compartirán escenario con Perculocos la Banda Yalo (CADS) y la agrupación Pago Argentino. En la segunda presentación, a las 20:00, se sumarán los alumnos del Colegio Nuestra Señora del Carmen y el grupo El Bendito.

Las donaciones recolectadas durante el festival serán destinadas a los barrios del sur de la ciudad, especialmente Playa Serena y zonas aledañas, donde colaboran activamente los estudiantes de 3° año del Colegio Nuestra Señora del Carmen.

El festival solidario reafirma el compromiso de Perculocos y Jóvenes Solidarios con la cultura como herramienta de transformación social, promoviendo la participación comunitaria y el acceso a propuestas artísticas con sentido colectivo.