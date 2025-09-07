Pedro Aznar llega con su espectáculo “5.0 – 50 años de música”

El reconocido músico argentino Pedro Aznar presentará su espectáculo “Pedro Aznar 5.0 – 50 años de música” el próximo 11 de octubre en el Teatro Radio City (San Luis 1750), parte de su gira “Volumen 2” que ofrecerá un repertorio renovado elegido por el público a través de las redes sociales.

Aznar continúa celebrando sus 50 años de carrera con una gira que lo llevará por Argentina y Chile, tras haber recorrido el país, Europa y Latinoamérica. En esta ocasión, el concierto en Mar del Plata promete ser una experiencia única, con un repertorio que refleja su extensa trayectoria y su profundo impacto en la identidad cultural a través de la música.

La carrera de Pedro Aznar abarca varias generaciones, consolidándolo como un pilar fundamental de la música popular argentina. Su influencia, tanto a nivel nacional como internacional, sigue creciendo, conectando con audiencias de todas las edades mediante un repertorio que ha marcado la historia cultural de la región.

Aznar integró bandas icónicas como Madre Atómica, Alas, Serú Girán y Pat Metheny Group. Ha colaborado con artistas de la talla de Luis Alberto Spinetta, Mercedes Sosa, Fito Páez, Soda Stereo, Roger Waters y Shakira, entre otros. Además, participó en la grabación de los discos “Tango” y “Tango 4” con Charly García, y co-produjo canciones para la película “El amor en tiempos del cólera” con Shakira.