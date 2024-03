Pedido de informes sobre la presunta pesca ilegal de merluza negra del buque Tai An

Doce diputados del bloque Unión por la Patria presentaron ayer ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, un pedido de informes sobre las denuncias que han tomado estado público “respecto de la posible captura sin autorización de merluza negra en el Mar Argentino por parte del buque Tai An de la firma Prodesur SA”. Requieren que se informe de manera completa y detallada a la Honorable Ca?mara de Diputados de la Nacio?n, sobre el accionar de la empresa antes de este hecho y se den explicaciones respecto de las decisiones adoptadas por los funcionarios de Pesca de la Nación. También exigen una explicación respecto de la inactividad del Consejo Federal Pesquero.

En primer término, piden se informe si desde el 10 de diciembre de 2023 a la actualidad, la empresa realizó algún tipo de presentación ante el Consejo Federal Pesquero “y/o cualquier otro tipo de acción, con la finalidad de conseguir autorización para la pesca de merluza negra de la Reserva de Administración, por parte del buque Tai An”. Y solicitan que, en el caso de que la respuesta sea afirmativa, se brinde un detalle del curso que tuvo la presentación, “aclarando específicamente si dicha solicitud resultó autorizada o rechazada”.

“Indique si el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de las autoridades competentes en materia de pesca, y/o a través de cualquier otra dependencia, recibió algún tipo de denuncia sobre la posible captura sin autorización de merluza negra en el Mar Argentino por parte del buque”, inquirieron, y solicitan que en el caso de haberla recibido se proporcione detalle de los hechos denunciados.

A sabiendas de que no podrán en el Ejecutivo negar la existencia de la denuncia, solicitan se explique “cuáles fueron las medidas adoptadas por parte del Poder Ejecutivo de la Nación para determinar si existió, o no, una violación a la Ley de Pesca” y que se indique “si se inició el correspondiente sumario administrativo”.

En el caso de que se haya iniciado el sumario, solicitan que se acompañen las actuaciones obrantes y que, en el caso de haber existido una violación a la Ley de Pesca por parte de la empresa, se especifique si se aplicaron y ejecutaron “las sanciones y consecuencias previstas en la Ley”.

“Indique, explícitamente, si dio la orden de regresar a puerto argentino al buque Tai An de la empresa Prodesur S.A, mediante los canales correspondientes” y “si ordenó la descarga fiscalizada por parte de dicho buque en puerto argentino, a los fines de constatar la posible comisión de la infracción, y en su caso, ordenar el decomiso y actuaciones que correspondan”, requirieron los legisladores.

En este caso, estando también en conocimiento que eso no ocurrió, exigen que se explique, “explícitamente, si dio la orden de retirarse del área de distribución y/o captura de merluza negra al buque” y que “fundamente el motivo por el cual no se exigió al buque Tai An el regreso a puerto argentino para la fiscalización de su carga, a los fines de determinar la comisión, o no, de la infracción públicamente denunciada”.

“En caso de que no hayan sido aplicadas las actuaciones y/o sanciones previstas en la normativa vigente, fundamente los motivos y razones por las cuales el Poder Ejecutivo de la Nación decidió no tomar ninguna medida sancionatoria al respecto”. solicitaron.

Finalmente vuelven a insistir sobre el primer punto, referido a la posibilidad de que la empresa haya presentado una solicitud para la aprobación de la captura de merluza negra ante el Consejo Federal y requieren, que en caso de existir y que no hayan tenido tratamiento, “por no estar operativo el Consejo Federal Pesquero, indique los motivos de esta demora e inoperatividad”.