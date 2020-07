Paula Chaves sobre la polémica final de Bake Off : “Las cosas van a quedar súper resueltas”

La conductora defendió a la producción y a Telefe por las acusaciones de que Samantha es una pastelera profesional.

Paula Chaves rompió el silencio por la polémica con Samantha, la concursante de Bake Off Argentina acusada de haber hecho fraude, al mentir sobre su pasado profesional. El domingo, la mujer competirá con Damián.

Es que el programa no admite a ningún pastelero profesional, y según consta en algunos registros, ella sí lo es. “Obviamente no me gusta que esté pasando todo esto, pero siempre estuve muy tranquila porque confío ciegamente, primero en Turner y en Telefe, y segundo en que el programa está hecho con transparencia. Yo estoy detrás de cámara y sé cómo son las definiciones. El jurado elige cien por ciento ellos y el casting es súper transparente” , comentó Paula en Hay que ver.