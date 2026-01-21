Patricia Sosa llega a Mar del Plata con su gira “Alquimia”

En el marco de un viaje musical que propone un recorrido por su extensa trayectoria, Patricia Sosa llegará a Mar del Plata con su gira “Alquimia”, el 7 de febrero a las 21:00 en el Centro de Arte Radio City Roxy (San Luis 1750).

Figura central del rock argentino desde hace décadas, la artista abre el 2026 con una serie de presentaciones especiales que marcan el inicio de un nuevo año sobre los escenarios. Además del show en Mar del Plata, Sosa se presentará en la Ciudad de Buenos Aires, dando continuidad a una agenda que combina vigencia, historia y renovación.

El espectáculo propone un recorrido por las distintas etapas de su carrera, desde sus comienzos al frente de La Torre hasta su consolidada trayectoria solista, con un repertorio que atraviesa generaciones y estilos. La propuesta incluye clásicos infaltables y canciones de Alquimia, en un formato que prioriza la cercanía con el público y la intensidad interpretativa.

A lo largo de su carrera, Patricia Sosa se consolidó como una de las voces fundamentales de la música popular argentina, con un rol clave en la ampliación del espacio de las mujeres dentro del rock y la construcción de una identidad artística propia, tanto en estudio como en vivo.

Las nuevas fechas llegan tras un 2025 con presentaciones destacadas, entre ellas un Auditorio Belgrano colmado en Buenos Aires y shows en distintas ciudades del país como Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Río Cuarto, Villa Constitución, Junín y Olavarría, reafirmando su permanente recorrido federal.