Patricia Bullrich calentó la interna entre un intendente K y un ministro K

“Ha habido muertes violentas, entraderas, los chicos van por cuatro cuadras en un remís para ir a la casa de alguien” enumeró la exministra de Seguridad de Mauricio Macri y hasta aseguró que tiene armado “un equipo especial para atender desde el primer día la seguridad de los ciudadanos de Zárate”.

En ese marco, recordó las históricas peleas entre Sergio Berni y el intendente Osvaldo Cáffaro: “ No puede ser que una ciudad como Zárate esté sufriendo la crisis de inseguridad que está sufriendo. Durante años Berni no se habló con el intendente, que no se hablen no nos importa pero nos importa que se dediquen a cuidar a la gente” sostuvo.

El problema de la inseguridad en Zárate

La situación de inseguridad se agravó desde comienzos del 2023 con tres homicidios en contextos de robo, ocurridos con apenas pocos días de distancias, desató una crisis que expuso al intendente Osvaldo Cáffaro (Unión por la Patria) y al ministro de Seguridad Sergio Berni.

“Vemos desde hace rato, a raíz de la interna que tiene el intendente Cáffaro con Berni que a Zárate se la ha dejado de lado. Es una realidad. Hace unos días, en Campana, que está a apenas 10 kilómetros, el intendente del PRO, Sebastián Abella, recibió seis patrulleros nuevos y 20 motos de última generación con personal para cubrir el desplazamiento y Zárate no recibe nada” comentaba, en aquel entonces, el concejal Norberto Toncovich (UCR) a Infocielo.