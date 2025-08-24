Patricia Bullrich autorizó compras por más de $5.000.000 millones a la droguería investigada por sobornos

En paralelo al avance judicial, surge evidencia administrativa que vincula a la droguería con compras millonarias realizadas por la Policía Federal Argentina (PFA). Entre febrero y mayo de 2025, el Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, autorizó adjudicaciones por $8.339.956.856,70, equivalentes a u$s6,4 millones al tipo de cambio oficial de $1.300 por dólar.

Las órdenes incluyeron medicamentos oncológicos, neurológicos, hormonales y antirretrovirales. Entre las más relevantes se destacan:

27/02/2025 – Análogos hormonales: $2.279.885.359

21/02/2025 – Quimioterápicos con cadena de frío: $2.394.327.551

27/03/2025 – Antineoplásicos y antirretrovirales: $1.428.244.735

24/02/2025 – Anticuerpos monoclonales: $939.728.428

El hecho de que la mayor parte de estas contrataciones proviniera de la cartera de Seguridad le otorga al caso un peso político significativo. Mientras la Justicia analiza los audios y los bienes incautados, ya existe una traza concreta: miles de millones en fondos públicos adjudicados a una empresa hoy bajo sospecha.