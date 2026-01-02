Paso en falso de la Libertad Avanza en Olavarría: anunciaron un interbloque y se rompió a las 24 horas por denuncias de “aprietes”

El anuncio de un interbloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de Olavarría duró menos de 24 horas y terminó envuelto en denuncias internas por presiones y amenazas.

El pasado 31 de diciembre, desde La Libertad Avanza se comunicó públicamente la conformación de un interbloque legislativo entre los dos sectores libertarios con representación en el HCD, que reuniría a seis concejales. La novedad fue presentada como un “salto político” y un gesto de unidad del espacio a nivel local.

Según el comunicado oficial, el interbloque estaría integrado por los concejales Nicolás Zampini, Eugenia Dumerauf, Luciana Isla y Guillermo Lascano, junto a Marcelo Petehs y María Adela Casamayor, del espacio “Por Más Libertad”, una dupla que se había separado de la conducción partidaria en medio de fuertes reproches sobre los modos de ejercer el liderazgo de la coordinadora local y jefa de ANSES, Celeste Arouxet.

La figura del interbloque contaba, además, con el aval del nuevo coordinador seccional de La Libertad Avanza, Pablo Disalvo, quien había participado activamente del acercamiento entre ambos sectores.

En ese mismo mensaje se ratificó a Celeste Arouxet como coordinadora local de La Libertad Avanza en Olavarría y a Guillermo Lascano – (titular de PAMI local) como coordinador del bloque en el Concejo.

“Este interbloque es un mensaje claro: La Libertad Avanza se consolida como una fuerza política con capacidad de cambiar el rumbo de Olavarría”, destacaron desde el espacio.

El acuerdo que no fue y el regreso de las disputas libertarias en Olavarría

Sin embargo, pocas horas después, una de las concejalas mencionadas desconoció públicamente el acuerdo y denunció haber sido presionada para aceptarlo.

La concejal María Adela Casamayor difundió un duro comunicado en el que afirmó que no avala el interbloque y que viene recibiendo “aprietes” para condicionar su accionar político.

“Yo milito las ideas de Javier Milei, pero en Olavarría La Libertad Avanza no representa hoy al Presidente ni expresa de manera coherente su proyecto político”, sostuvo.

Casamayor apuntó directamente contra la coordinación regional y contrastó la situación actual con la etapa anterior del armado libertario. “Cuando estaba Carlos Calvella se podía trabajar con respeto, claridad y diálogo, sin aprietes y sin operaciones”, afirmó.

La concejal también cuestionó los vínculos políticos del espacio a nivel regional y denunció prácticas que calificó como propias de “la vieja política”. “Vemos a Disalvo trabajando con Santiago Zaffora, conocido en Azul como puntero del kirchnerismo y hoy con un cargo en PAMI, pero que se dedica a apurar concejales. Eso es ser casta”, lanzó.

En declaraciones al programa “Desayuno con Noticias” Casamayor amplió su versión y aseguró que desde hace al menos diez días venía manifestando, junto a su compañero de bancada Marcelo Petehs, que no quería conformar un interbloque. Nos dijeron que la orden venía de arriba y que había que mostrar unidad» , relató.

Según su testimonio, el acuerdo se terminó de cerrar “entre gallos y medianoche” y fue comunicado el 31 de diciembre, sin su consentimiento. “De mi parte no hay interbloque”, remarcó, y aseguró que fue presionada bajo la advertencia de que, si no aceptaba, sería apartada de La Libertad Avanza. «me apretaron «sino lo hacves,te saco de La Libertad», denunció.

Casamayor defendió la necesidad de defender su identidad política y sostuvo que no está dispuesta a convalidar una construcción “basada en aprietes”. “Esta no es la política de Milei”, afirmó.

Por el momento, aún no se expresó el otro concejal de “Por Más Libertad”, quien se encuentra de vacaciones pero que tampoco estaría cómodo con el anuncio.

Desde sectores de la coordinación seccional de La Libertad Avanza, en tanto, minimizaron el conflicto y señalaron que se trata de una cuestión distrital. Es un tema local que se resolverá en concordancia con lo que decida la coordinación de Olavarría, indicaron a Infocielo.

Mientras tanto, el interbloque anunciado con bombos y platillos quedó trunco y dejó al descubierto una interna libertaria que, lejos de aquella unidad proclamada, expuso fracturas y acusaciones cruzadas en el Concejo Deliberante.

Desplazaron a Casamayor de La Libertad Avanza

En la tarde de este viernes, desde La Libertad Avanza Olavarría confirmaron el desplazamiento de Adela Casamayor del espacio libertario oficial.

“Dado que la concejal Mariela Casamayor viene priorizando posicionamientos y proyectos de carácter personal, desconociendo el trabajo colectivo, el mandato político compartido y las instancias internas de debate partidario, se formaliza una situación ya existente: su apartamiento del funcionamiento orgánico del espacio”, expresaron.

A través de un comunicado oficial sostuvieron que La Libertad Avanza “no persigue ni sanciona ideas: exige coherencia, responsabilidad y respeto por los compromisos asumidos con los vecinos que le dieron su respaldo para acceder a la banca y defender las ideas y acciones políticas bajo la conducción de nuestro Presidente y la conducción partidaria en todos sus niveles” afirmaron.

“La Sra. Casamayor no representa ni se encuentra autorizada a expresarse en nombre de La Libertad Avanza, ni a atribuir a nuestro espacio posiciones o conflictos que son de su exclusiva responsabilidad” explicaron.