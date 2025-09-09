Pasaportes defectuosos: ¿cómo detectar los qué tienen los problemas que impiden viajar?

El primer paso es verificar si el número de pasaporte se encuentra dentro de los siguientes rangos de la serie AAL:

Qué hacer si mi pasaporte está afectado

Si el pasaporte se encuentra dentro de esos rangos numéricos, el RENAPER recomienda acercarse a una de sus oficinas, o al consulado argentino correspondiente si se reside en el exterior. Allí, el personal verificará el documento.

En caso de confirmarse la falla, las autoridades emitirán un nuevo pasaporte sin costo alguno para el ciudadano. Para quienes tengan un viaje inminente, existe la posibilidad de solicitar un pasaporte de emergencia. Es importante aclarar que, mientras se gestiona el cambio, el pasaporte afectado sigue siendo un documento legal y válido.