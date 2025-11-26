Parque Hermoso un barrio movilizado para acceder al agua potable

Familias se han comenzado a movilizar en el barrio Parque Hermoso para acceder a la provisión de agua potable. Se han recogido numerosos testimonios que dan cuenta que deben consumir agua de muy baja calidad y que no responde a los estándares mínimos para ser absorbida para su consumo orgánico. No han logrado un suministro adecuado a pesar de sus peticiones, y en las últimas horas se ha profundizado la publicación a raíz de informes internacionales que se han brindado sobre la nociva acción que produce el arsénico y afecta la vida humana a través de los años.