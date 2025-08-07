El concejal Diego García presentó un proyecto para sumar la construcción de obras en Parque Camet en el presupuesto 2026.

La propuesta busca mejorar la transitabilidad en uno de los espacios verdes más emblemáticos de la ciudad como es Parque Camet. La obra tomara lugar sobre la Avenida Fray Luis Beltrán, desde el Arroyo La Tapera hasta la Avenida Mahatma Gandhi.

La primera etapa contempla la intervención de diez cuadras, incluyendo la reparación y construcción de veredas, colocación de rampas para accesibilidad, instalación de cestos de residuos, renovación de señalización y mejoras en garitas de transporte público.

Un proyecto que impulsa Parque Camet

En los fundamentos, el proyecto destaca que el Parque Camet no cuenta con veredas para la circulación y destaca falta de mantenimiento general del Parque, lo que dificulta el tránsito peatonal y desincentiva el uso recreativo. “ Se trata de aprovechar recursos propios del Municipio para poner en valor un espacio público, que debería ser un incentivo para la actividad física y la recreación, y no un obstáculo por su estado de abandono ”, señaló García.

El edil remarcó que la situación de abandono que presenta el Parque Camet no puede naturalizarse: acumulación de residuos, veredas rotas o inexistentes, señalización deteriorada y mobiliario urbano en mal estado afectan, no solo la imagen del lugar, sino también la seguridad y accesibilidad de vecinos y vecinas. “ Camet es un pulmón verde clave para la ciudad y su mantenimiento no puede depender de intervenciones esporádicas ”, agregó.

“ Ya nos pasó con el estadio Minella: el abandono y la desidia sobre los espacios públicos termina siendo contraproducente, genera que estos lugares queden completamente inutilizables y terminen siendo un problema para el municipio. Un Estado eficiente también sabe administrar de manera correcta estos espacios públicos, sobre todo para aprovecharlos, tanto desde la óptica del gobierno como para quienes visitan el Parque para disfrutar de él ”, agregó Diego.

Potenciar Mar del Plata

El concejal también recordó que ayer difundió en sus redes sociales un video mostrando la situación de abandono en la zona y que, horas después, el EMSUR realizó tareas de recolección de residuos. “ No puede ser que haya que esperar a que se publique un video para que se tomen medidas. El mantenimiento de nuestros espacios públicos debe ser sostenido y planificado ”, advirtió.

La iniciativa también abre la posibilidad de incorporar, a futuro, un sector para ciclovía, fomentando el uso de medios de transporte sustentables y potenciando el Parque Camet como corredor recreativo y de esparcimiento para toda la ciudad.