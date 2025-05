Paro total de empresas pesqueras en el puerto por la crítica situación: Trabajan a pérdida

Ya hay 113 barcos parados de la flota tangonera congeladora, los cuales no comenzaron la zafra de langostino porque no tienen rentabilidad y están solicitándoles a los gremios un 30% de rebaja salarial. En la flota fresquera local todos los dias queda un barco parado o cierra un planta pesquera por los mismos motivos. La baja de las retenciones pesqueras mejoraría la situación pero no lo soluciona por sí solas. Según se difundió en el programa “Sólo una vueltas más” que conduce Diego Seikman y contó con la participación de especializados economistas, que dieron parte de una crisis que no tiene precedentes en el puerto marplatense.

El sector pesquero advierte que se encuentra en una situación crítica y pide por medidas que le permitan atravesar el mal momento. En concreto, la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) solicitaron que la actividad sea incluida en los beneficios anunciados por el Gobierno nacional la semana pasada.

Cabe recordar, que Nación anunció la eliminación de las retenciones para las economías regionales y la baja de alícuotas, de forma temporal, para una serie de sectores. A diferencia del agro, el sector pesquero no fue incluido en estas reducciones. CAPeCA y CAPIP manifestaron que esta decisión amenaza la continuidad de una industria que anualmente procesa 793.000 toneladas de productos pesqueros, genera 46.000 empleos directos y exporta a más de 100 mercados internacionales, aportando 1.981 millones de dólares en divisas al país.