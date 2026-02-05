Paritarias docentes: Los gremios rechazaron el aumento del 2% que ofreció la Provincia

Los gremios docentes rechazaron la oferta del 2% de suba salarial sobre los haberes de enero que el gobierno de Axel Kicillof realizó este jueves, en el reinicio de las negociaciones paritarias.

La novedad fue confirmada a Infocielo por fuentes sindicales, quienes indicaron que las negociaciones pasaron a un cuarto intermedio.

Si bien la provincia hizo una propuesta en el primer día de la nueva deliberación, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) la consideró insuficiente.

La propuesta presentada por el Gobierno Provincial resultó insuficiente y, en consecuencias, fue rechazada por nuestro Frente, pasando a un cuarto intermedio. Exigimos la inmeidata convocatoria a una nueva reunión que permita avanzar hacia un aumento salarial genuino, capaz de dar respuesta a las necesidades de las y los trabajadores de la educación.

expresaron a través de un comunicado.

La primera reunión se llevó a cabo en modalidad virtual y contó con representantes de los Ministerios de Trabajo, de Empleo Público y de Hacienda, autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación y los dirigentes sindicales.

En ese marco, las organizaciones sindicales que conforman el FUDB plantearon las demandas del sector “frente a la difícil coyuntura actual, marcada por las políticas del Gobierno Nacional que deterioran el poder adquisitivo de los salarios docentes” dijeron.

El encuentro de hoy estaba previsto desde mediados del mes pasado cuando la Provincia acordó con los gremios docentes un aumento salarial del 4,5% correspondiente a diciembre y enero. La mayoría de los sindicatos aceptaron la propuesta a excepción de La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) rechazó la oferta argumentando que “no alcanza para recomponer los salarios”.

Más tarde las autoridades bonaerenses se reunirán con los gremios estatales donde se descuenta que repetirán la oferta realizada a los maestros.