Paredes estalló contra Marchesín y le reprochó sus errores en la derrota de Boca

Boca no se llevó nada positivo de una noche para el olvido en Florencio Varela. Sin Miguel Ángel Russo en el banco de suplentes, el equipo no pudo lastimar a Defensa y Justicia y en el final se le desmoronó un partido que parecía tener controlado. Las miradas de la derrota se las llevó Agustín Marchesín, quien ya venía en el ojo de la tormenta y ratificó su complejo momento con dos errores que ni Leandro Paredes le dejó pasar.

En la transmisión pasó desapercibido, pero las cámaras complementarias revelaron tiempo después del 2-1 los vehementes reproches del capitán ante los fallos sucesivos del golero, que le costaron carísimo al Xeneize: cortar un invicto de siete partidos y queda afuera de la zona de Copa Libertadores en la tabla anual.

El primer cruce se dio tras el penal de Abiel Osorio que abrió el encuentro para el local. Después de una salida intempestiva de Marchesín -vía VAR Jorge Baliño lo ratificó como pena máxima-, Paredes lo encaró cara a cara y, aunque no se llega a apreciar qué le dice concretamente, sus gestos de calentura fueron elocuentes.

Al parecer, el campeón del mundo le marcó su salida a destiempo y sin sentido, a lo cual el arquero le toca la cabeza asintiendo y el 5, lejos de calmarse, lo fulmina con su mirada y le vuelve a subrayar con más énfasis su yerro. Ayrton Costa intervino, se puso en el medio y separó al volante.

Minutos más tarde, ya con el 1-1 gracias al tanto del propio Paredes, Marchesín salió lejos en un tiro libre del Defensa y Justicia y lo pagó caro: Osorio otra vez la mandó a guardar para cerrar el resultado. La reacción del capitán, como un hincha dentro de la cancha, expuso el enojo con su compañero nuevamente: estalló de bronca y revoleó el brazo a modo de queja, sin filtro.