Paraná Berreta presenta su folklore contemporáneo en Mar del Plata

Este jueves 14 a las 21:00, el grupo Paraná Berreta, liderado por el cantante y guitarrista Pedro Berreta, se presentará en Dickens Pub (Diagonal Pueyrredón 3017) con un espectáculo que fusiona la esencia del folklore urbano con una propuesta renovada.

Berreta, voz y alma de Paraná Berreta, llega a la ciudad con un show que conserva la fuerza emocional y estética que lo caracteriza, pero con un enfoque más personal y potente. Su versatilidad le permite brillar tanto en formatos solistas como acompañado por sus músicos, adaptándose a escenarios íntimos o grandes festivales con igual intensidad.

El repertorio de Paraná Berreta combina composiciones propias con versiones reinventadas de grandes referentes como el Indio Solari, Ricardo Iorio y José Larralde. Su propuesta musical respeta las raíces del folklore argentino, pero se atreve a explorar sonoridades contemporáneas, conectando con nuevas generaciones sin perder la esencia del género.

Con una destacada trayectoria, Pedro Berreta se dio a conocer como miembro de Los Tabaleros, con quienes grabó tres discos: “Carmesí”, “Lolita” y “Tuy”. También participó en el galardonado álbum “El disco de oro, folklore de 1940” de Vitillo Ábalos, que obtuvo el Premio Gardel 2017 al Mejor Álbum Masculino de Folklore.

Egresado de la Escuela de Música Popular de Avellaneda (EMPA), su formación refuerza su lugar como referente en la escena del folklore contemporáneo.