Paradores ReCreo: la Provincia refuerza la propuesta gratuita en la Costa en un verano de bolsillos ajustados

La subsecretaria de Turismo de la provincia de Buenos Aires, Soledad Martínez, detalló cómo vienen funcionando los paradores ReCreo, una de las principales apuestas del gobierno bonaerense para el verano 2026 en la Costa Atlántica.

Actualmente, los paradores están ubicados en Miramar —avenida 2 entre 9 y Avenida del Durazno— y en Villa Gesell, en calle 113 y playa, y funcionan todos los días de 10 a 20, salvo por cuestiones climáticas. Allí, turistas y vecinos pueden disfrutar de un parador de playa con todos los servicios, de manera completamente gratuita.

“Pueden disfrutar de un día de playa espectacular con todos los servicios de un parador, pero de manera gratuita”, explicó Martínez, y remarcó que durante toda la jornada se desarrollan clases de yoga, zumba, meditación, actividades recreativas para chicos y distintos talleres.

UN “PEDACITO DE LA PROVINCIA” EN LA PLAYA

Además de la propuesta recreativa, los paradores incluyen la presencia de distintos organismos bonaerenses. “Es como un pedacito de la provincia en cada uno de esos lugares”, definió la funcionaria.

En ese sentido, señaló que los visitantes pueden acceder a servicios de ARBA, propuestas de educación para la salud, educación financiera y otros espacios de asesoramiento.

“Es democratizar el acceso al descanso, poner en igualdad de condiciones a quienes no pueden pagar un servicio de playa”, sostuvo Martínez, en una de las definiciones políticas del programa.

UN CLÁSICO DEL VERANO BONAERENSE

Consultada por la recepción del público, la subsecretaria destacó que los paradores ReCreo ya forman parte del paisaje habitual de la Costa. “Hace seis años que hacemos esto, salvo el verano de la pandemia. La gente ya lo espera”, afirmó.

El esquema, explicó, es similar al de temporadas anteriores y se realiza en coordinación con los municipios. “Es un lugar donde te instalás todo el día, tenés agua caliente para el mate, actividades deportivas y recreativas. Sabemos que es una propuesta que llega”, agregó.

EL CAMIÓN RECREO RECORRE TODA LA PROVINCIA

Además de los paradores fijos, la Provincia despliega el camión ReCreo, un dispositivo móvil que recorre distintos destinos turísticos y fiestas populares. Ya pasó por Pehuen Có y continuará por Monte Hermoso, el Partido de la Costa y otros puntos con alta afluencia de público.

“El camión se instala cuatro o cinco días en cada destino y replica el esquema del parador, con entretenimiento, sorteos y premios”, explicó Martínez.

TEMPORADA CON EXPECTATIVAS MODERADAS

En un análisis más general, la subsecretaria reconoció que la temporada de verano se desarrolla en un contexto económico complejo. “Tenemos un turista de último momento, que especula mucho con el clima y que realiza estadías muy cortas, de tres o cuatro días”, señaló.

En ese marco, admitió que el turismo es uno de los primeros gastos que las familias ajustan. “No le escapa la provincia de Buenos Aires al contexto económico nacional, que es bastante adverso”, afirmó.

MAR DEL PLATA: OCUPACIÓN POR DEBAJO DE OTROS AÑOS

Sobre la situación en Mar del Plata, Martínez indicó que, según datos recogidos del sector hotelero, la ocupación ronda el 60%, un número bajo para la primera semana de enero. Sin embargo, aclaró que los fines de semana muestran mejores niveles y recordó que el cierre de 2025 fue positivo gracias a las altas temperaturas.

“Este año, a diferencia del anterior, tuvimos un muy buen fin de año, y eso colaboró para que la ocupación sea más alta”, concluyó.