Para Montenegro, la articulación con Nación y Provincia será “clave durante la temporada”

El intendente insistió en que “no es una temporada cualquiera, sino una temporada en pandemia”, y aseguró: “El esfuerzo del Gobierno en todos sus niveles es entendiendo que estamos en una situación compleja, de convivencia con el virus hasta que aparezca la vacuna”.

“Sería una locura relajarse en este momento. Lo que no quiere decir que no puedas generar la mayor cantidad de actividades con muchísimos protocolos. Por esta realidad y por lo que representa la ciudad en verano, sabemos que no podemos tener un imagen de descontrol en la calle“, agregó.

En ese sentido, aseguró que durante el encuentro que mantuvo en la última semana con el ministro de Deportes y Turismo, Matías Lammens, conversaron sobre “la posibilidad de contar con gente que ayude en el control del espacio público, como las playas”, que deberá “trabajar de la mano de la mesa de control del Municipio”.

“El ministro Lammens seguramente estará esta semana nuevamente en la ciudad y seguirán definiéndose distintas cuestiones”, explicó el intendente.

En materia de control y seguridad, el intendente explicó que “está claro que va a ser una de las primeras veces en que la policía va a tener que articular con el Gobierno local incluso en lugares donde ellos habitualmente no estaban, como la playa o la gastronomía, al margen de lo que hay que trabajar en los barrios”.

“En los últimos días hablamos con el ministro (de Seguridad bonaerense Sergio) Berni y pudimos definir también la llegada del personal de refuerzo, y dónde se va a alojar. El número de efectivos va a ser el mismo que el año pasado, entre 900 y 1.000, y la idea es que el 50% viene el 15 de diciembre y el resto los primeros días de enero”, dijo.

Con la temporada en el horizonte, Montenegro señaló que ese asunto “se lleva toda la atención”, pero advirtió que “también es clave pensar cómo seguir después”, y por eso la agenda de trabajo con esa las carteras nacionales también incluyó otras cuestiones durante los encuentros que mantuvo en Buenos Aires.

“Con Lammens también hablamos sobre la finalización de dos polideportivos en los barrios Centenario y Camet“, señaló, en referencia a obras que fueron interrumpidas durante la administración de Carlos Arroyo en la comuna.

La necesidad de avanzar en distintas obras de infraestructura también marcó el encuentro que Montenegro mantuvo con el ministro de Obras, Gabriel Katopodis, y según detalló, se centró “en ver lo que necesita Mar del Plata”.

“En ese plano, hay tres focos. Primero, la necesidad de obras hidráulicas, porque si yo quiero mejorar todo lo que tiene que ver con asfalto, tengo que evitar que esa inversión se la lleve el agua básicamente. El agua tiene que ir por abajo. Por otro lado, lo que tiene que ver con inversiones en cloacas. Y después, obras que tienen que ver con el espacio público y con la mejora de la conectividad entre las rutas 2 y 88“, explicó.

Montenegro explicó que mantuvo además un encuentro con el ministro de Educación, Nicolás Trotta, para analizar el desarrollo del ciclo 2020 en el marco de la pandemia en la ciudad y “cómo encarar el año que viene”.

“Un desafío por nuestra parte es el hecho de que Mar del Plata tiene, además de las escuelas nacionales y provinciales, las municipales. Y lo que quedó claro que es una situación muy compleja es la falta de conectividad para igualar las posibilidades de todos. Con el ministro pudimos hablar claramente sobre cómo poder mejorar la calidad de ese servicio”, señaló.