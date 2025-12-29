Para Melconian, la inflación de un dígito anual no se alcanzará durante el actual mandato

El economista Carlos Melconian consideró que la meta de un dígito de inflación no se alcanzará durante el actual mandato del presidente, Javier Milei, y afirmó que la evolución de los precios estará muy ligada al esquema cambiario.

“Yo creo que la inflación de un dígito anual probablemente no se dé en este Gobierno y no es un problema mientras se desinfle y se vayan solucionando otros temas vinculados a lo monetario a lo cambiario”, dijo el economista.

Melconian señaló que la inflación va estar «muy ligada a la decisión vinculada al régimen cambiario y al formato con el cual se va a deslizar la banda, que en el fondo está haciendo una incitación a un movimiento cambiario más ligado a la tasa de inflación».

Melconian tambien advirtió: «Hay inercialidades y hay algo, que no es responsabilidad de este gobierno haberlo hecho, pero sí es responsabilidad corregirlo, que cuando uno mira el set de precios relativos de la economía argentina todavía algunos movimientos de precio no están del todo cerrados”.

“Entonces yo creo que en la suma de esas tres cosas, y lo voy a presentar casi desfachatadamente como un tema menor, la inflación, si se mantiene en lo que está o baja un poquito, no está mal si simultáneamente el programa avanza en otros frentes», señaló

Melconian dijo: «Es decir, si vos me preguntás ‘¿quisieras tener inflación de un dígito anual’? Sí, pero siempre mantuvimos la filosofía que para lanzar un programa que dé un dígito anual tenés que estar listo y este programa no está listo”.

“Por eso va a ser la tercer vez que anuncian que empieza con cero y todo eso desgasta”, agregó.