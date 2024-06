Panorama político: Una semana de acción en los dos Congresos

En sincronía perfecta con el clímax del debate nacional por la Ley Bases (y el paquete fiscal) que se dará el miércoles, en la Legislatura bonaerense la oposición buscará poner en agenda su rechazo a un proyecto de ley para encarecer las indemnizaciones. El dato novedoso es que el Gobernador Axel Kicillof rechaza de plano la iniciativa, que fue presentada por una diputada de La Cámpora. Pero UxP no es el único espacio en tensión: en PRO, la guerra interna también podría trasladarse a la Legislatura, mientras que la UCR acelera la elección para renovar autoridades partidarias.

Un cierto aire de confluencia interna parece campear en el peronismo de la Provincia: la pésima semana de Javier Milei –temblor financiero, acuerdo político entre el kirchnerismo y el radicalismo por las jubilaciones- abrió un escenario en el cual la unidad contra el gobierno libertario se convirtió en la prioridad. En la previa de la movilización contra la Ley Bases al Congreso, Kicillof lo ratificará con una nueva embestida por las deudas de Nación con PBA. Hay un trasfondo al tema deuda: en el tesoro bonaerense debe afrontar vencimiento en dólares que equivale al costo de un medio aguinaldo de los empleados públicos, y el gobernador necesita que el BCRA le habilite el acceso a la moneda extranjera.

El miércoles, quien llevará la voz cantante de la Provincia será Gabriel Katopodis (Kicillof amasa para ese día un anuncio de alto impacto), junto a Carlos Bianco, secundados por buena parte del gabinete. El tema de las asistencias es espinoso desde el faltazo masivo de La Cámpora al acto del Gobernador en Florencio Varela. Kicillof solo exculpa a Nicolás Kreplak por aquel desplante –fue el único que le avisó que no iba a estar- de un grupo que integran también Mena, Saintout y Vilar. La hoja de ruta de Máximo Kirchner, que hoy cerró un acto en Laníus al que, en privado Kicillof declinó ir con una excusa de irónica elegancia- seguro influirá.

(Entre paréntesis: el protagonismo de Katopodis, a quienes algunos imaginan como candidato a diputado nacional por la provincia en 2025 –él manda a decir que falta mucho y no piensa en eso- se dará poco antes de una nueva aparición de Cristina Fernández, otra vez mencionada como posible cabeza de esa lista. Según reveló Pablo Ibáñez en Cenital, la expresidente presidirá un acto por el aniversario 50 de la muerte de Juan Perón, donde recibiría un pedido para presidir el PJ nacional, preludio de una eventual postulación para volver al Congreso. En La Plata creen que la difusión anticipada de esa reunión es para frenar cualquier otro recordatorio partidario).

Menos visible, una trama legislativa balancea la confluencia anti Milei. Es que Kicillof rechaza el proyecto sobre indemnizaciones (las encarece a cambiar la fórmula para calcular los intereses sobre las sentencias en juicios por despidos) que presentó la diputada camporista Maite Alvado acompañada por Soledad Alonso, de extracción gremial. En el gobierno creen que tiene un impacto negativo en las PyMES y que es políticamente inconveniente. De hecho, el miércoles habrá una presentación de empresarios para explicar su rechazo en la Legislatura, que será respaldada en forma presencial por dirigentes de la oposición, espacialmente de PRO.

No es la única entretela en torno a esa iniciativa. Hay quien, en el gabinete bonaerense, extreman el recelo: habida cuenta de la escasa chance de que el proyecto sea aprobado en el Senado y en razón del origen e impulso camporista que tuvo, se preguntan si la idea no es, en realidad, forzar un pronunciamiento público negativo del Gobernador. En todo caso, creen que objetivamente el tema puede introducir ruido en la negociación por la aprobación de la Ley para crear una empresa pública de emergencias. Dicen que el oficialismo pide respaldo a la oposición para avanzar con ese tema y, a la vez, les plantea una iniciativa “invotable”.

Movidas en la oposición

Mientras, la Legislatura podría ser escenario de la próxima escena de la batalla en PRO. Hace una semana, el sector que responde a Mauricio Macri completó la victoria que significó el desplazamiento de la senadora bullrichista Daniela Reich de la presidencia del partido con un pedido para correr al diputado Fernando Compagnoni del Consejo de la Magistratura. Ahora, buscan extender esa metodología a otro bahiense: Santiago Nardelli, director del Banco Provincia. Cuentan que ya se comunicaron con él pero que por ahora rechaza las presiones. Otro ocupante de Consejo estaría en la misma situación.

En tanto, un acercamiento entre el oficialismo del Comité Provincia, controlado por el senador Maximiliano Abad, con el sector que comanda Martín Lousteau, podría derivar en un llamado a elecciones internas para septiembre (se habla del domingo 8), dentro de exactamente tres meses. Ese acuerdo no implica un entendimiento electoral entre Abad y Lousteau, ni mucho menos: por el lado del oficialismo asoma la candidatura de Miguel Fernández –exintendente de Trenque Lauquen- o el senador Ariel Martínez Bordaisco, mientras que en Renovación hablan del diputado Pablo Domenichini.

En el sector que orienta Facundo Manes lo atribuyen a la cena que marcó el inicio de su carrera por el poder partidario. Allí no ven mal la convocatoria pero advierten que todavía no se abrió el período para incorporar afiliados antes de la elección. Y aunque no descartan que Gastón Manes, el hermano de Facundo que reside la Convención Nacional de la UCR, pueda ser su candidato, aseguran que esa definición aún no se tomó. (DIB) AL

Andres Lavaselli

