Panorama político bonaerense: D+P, el combo que Kicillof comenzó a evaluar en firme

Aunque aún no hay definiciones taxativas, en el entorno de Axel Kicillof se vislumbra la aceptación de que el esquema para resolver la disputa de poder con Cristina Fernández de Kirchner implica sostener en la provincia la vigencia de las PASO -aunque esas elecciones se anulen a nivel nacional- y combinar ese movimiento con un desdoblamiento que implique adelantar la fecha de los comicios para las categorías provinciales en vez de retrasarla, como había propuesto Sergio Massa.

Existe una doble razón estratégica que está terminando de inclinar al kicillofismo en favor de la conveniencia de la fórmula del desdoblamiento con PASO: 1) Al adelantar la elección le permite al gobernador hacer el gesto de autonomía -relativa- frente a Cristina Fernández de Kirchner que le reclama el sector que sostiene su liderazgo. 2) Sostener las primarias le da entidad y certeza a su discurso sobre la conveniencia de construir un frente político lo más amplio posible para disputar con Javier Milei, porque ese mecanismo permite incorporar a sectores minoritarios o extra PJ.

El objetivo de fondo incluye esas razones, pero bien planteado es otro: evitar que la ruptura personal ¿y política? entre Kicillof y Cristina termine de cristalizar y se traslade al plano electoral con la presentación de listas diferenciadas en las este año. La gracia está en lograrlo sin que por ello el gobernador tenga que pagar el costo de la sumisión. Por eso, la solución pasa por plantear una interna que en la imaginación de los estrategas de calle 6 solo se aplicaría a las listas seccionales y locales, mientras que en la nacional el esquema sería de lista única, presuntamente controlada por Cristina.

El planteo tiene dos particularidades. 1) Asume que la presión de los legisladores, intendentes e incluso ministros para que Kicillof desdoble so pena de, en contrario, licuar su proyecto de poder nacional, está siendo en sus términos exitosa. Y esto porque instaló la cuestión con tanta potencia que “es muy difícil dar marcha atrás”, sostienen en su entorno. Hacerlo, dicen, equivale a una rendición. 2) Rechaza de plano la propuesta de Massa de atrasar a noviembre las elecciones provinciales. ¿La razón? La prudencia, argumentan: si, como creen, LLA hace una buena elección en octubre, los candidatos seccionales y locales del peronismo que compitan después se verían perjudicados por ese antecedente inmediato. Es la lógica inversa de que la fundamentó la propuesta del líder del Frente Renovador, que amaga con una partición en tres si no hay acuerdo entre el kicillofismo y el cristinismo.

Sostener las PASO a nivel bonaerense permitiría por otra parte a Kicillof esquivar o condicionar una negociación con CFK y Massa que asoma compleja. Es que suponiendo que los tres buscasen evitar una fractura electoral, el gobernador debería retener lugares seccionales y locales para sí y también para los intendentes que lo respaldan frente a las exigencias de los renovadores y La Cámpora en una lista de acuerdo, un objetivo por demás exigente.

Cristina Kirchner ordenó votar contra la suspensión de las internas a nivel nacional, por lo que la presunción es que La Cámpora tendrá la misma postura en la Legislatura provincial. Eso deja al massismo como único sector de UxP con una posición clara en contra de mantener las internas. Pero el Ejecutivo y CFK podrían tener otros aliados puntuales. La Unión Cívica Radical está atravesada por una interna menos visible pero acaso igual de virulenta que la peronista. Una PASO para esa fuerza también podría ser la alternativa a una ruptura.

La definición, de todos modos, podría dilatarse: nadie sabe si habrá espacio en el Senado nacional para refrendar esta semana la suspensión que aprobó diputados. El Congreso, se presume, estará atravesado por el escándalo por el bitcoin que tiene a Milei como protagonista. Es tal vez la peor crisis que enfrentó el gobierno desde que asumió, porque enojó a una parte de la base electoral propia y aún o está claro cuánto complicará sus planes inmediatos.

El PRO también en crisis

El debate interno no solo agita al peronismo y la UCR: este lunes, PRO intentará comenzar a definir su futuro inmediato en la Provincia en una cumbre que se realizará… en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El partido que fundó Mauricio Macri está debilitado al extremo y la condición del Expresidenta no atina a plantearse objetivo más ambicioso que contener una sangría de dirigentes hacia La Libertad Avanza que algunos de ellos solo parecen demorar hasta el momento en que cause mayor impacto.

Hay en PRO tres sectores que plantean estrategias diversas para la provincia. 1) El rupturista, apadrinado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, que quiere plegar a los bonaerenses (cómo él) a la guerra sin cuartel entre PRO y LLA en CABA. 2) El unionista, que encarnado por dirigentes como Diego Santilli y Guillermo Montenegro, que empujan en público algún acuerdo con LLA que implica indefectiblemente sumar dirigentes PRO a listas libertarias y no crear una identidad electoral nueva. 3) El dialoguista, representado por dirigentes como Cristian Ritondo, que pivotean entre ambos, pero están más cerca de los unionistas. Macri, que no logra ordenar, apenas apuesta a contener las fugas con las que amenazan de modo apenas velado Santilli y Montenegro.

En el juego de los armados electorales asociados a estas luchas por el posicionamiento, el PRO se expone a una cuasi licuación, con un remanente de dirigentes locales que acaso no tengan otra opción que ensayar una elección con boletas cortas a nivel municipal y alianzas seccionales con sectores de radicalismo, que resuciten algo de los que fue Juntos por el Cambio. (DIB) AL

Por Andrés Lavaselli