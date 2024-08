Panorama bonaerense: Detalles poco conocidos y derivaciones políticas de una decisión polémica

…

Por Andrés Lavaselli

La decisión de radicar en Rio Negro la planta para exportar por mar gas de Vaca Muerta tuvo un efecto político paradójico. Axel Kicillof perdió una pulseada directa importante con Javier Milei pero su figura apareció durante días como contracara perfecta del Presidente, lo que significa un paso más en el camino de su “nacionalización”. Hacia el futuro, además, el modo en que se tomó la resolución final abrió dudas respecto de la posibilidad de industrializar ese fluido y sospechas sobre el juego de algunos grandes jugadores locales de la industria energética.

Un dato que pasó relativamente desapercibido capturó la atención en Gobernación. En forma oficial, YPF comunicó que contrató a la consultora internacional Arthur D. Little para definir la puja entre los puertos de Bahía Blanca y de Punta Colorada, en Sierra Grande, el jueves 26 de julio. Y la votación a favor del puerto del segundo de esos destinos se realizó el martes 30 a la noche ¿Es decir que la consultora se tomó apenas cinco días para analizar la enorme complejidad del proceso de adjudicación de una inversión de 30 mil millones de dólares?

Para Kicillof no es un detalle, sino una ratificación más de que el criterio que en realidad se usó estaba definido dese antes y es político: perjudicarlo en su carrera a la Casa Rosada. Si así fue, distó de ser una sorpresa. En Gobernación entendieron que era “partido liquidado” cuando escucharon cómo Milei le bajó el pulgar a Bahía Blanca, de modo ostensible y público –en una entrevista con Alejandro Fantino- antes de que se conociera cualquier evaluación técnica. La intención de esa intervención pareció evidente: ¿tenía margen el directorio de YFP votar distinto a cómo votó luego de aquellas palabras del presidente de la Nación?

Hay otro punto no aclarado, asociado al anterior: YPF había comunicado que la decisión se conocería a fin de agosto, pero se tomó el último día de julio ¿Por qué se adelantó? Imposible saberlo con certeza. Pero referentes de la oposición bonaerense sospechan en este punto algo parecido a los que intuye Kicillof: el temor a que el contenido del “RIGI Bonaerense” que estaba a punto de presentarse resultase determinante para desarticular el argumento de que fue la falta de adhesión al régimen de incentivos nacional lo que inclinó la balanza.

El miércoles, YPF emitió un comunicado en el que afirmó que no fueron los beneficios fiscales sino las consideraciones técnicas lo determinante a la hora de elegir. “Cómo vas a decir que es un criterio político el que se usó si están dos inversiones están garantizadas para Bahía Blanca”, le había dicho el CEO de YPF, Horacio Marín, a Kicillof en una conversación telefónica mantenida el martes. Se refería a la inversión para duplicar la producción de las plantas de Profertil, que elabora urea y fertilizante del trigo y de la de Compañía Mega, que recupera etano, el propano, butano y gasolina natural.

Apenas 48 horas después de esa promesa, que certifica de boca de Marín que Kicillof no es un obstáculo para recibir inversiones como dice Milei, el portavoz presidencial Manuel Adorni sacó de la galera un nuevo argumento: la planta no fue a Bahía Blanca porque el Gobernador bonaerense no adhirió al Pacto de Mayo. Mencionó el punto 1: La inviolabilidad de la propiedad privada. ¿No era que se había decidido por cuestiones técnicas? En Provincia resaltan que esas confusiones demuestran que los técnicos y los políticos del gobierno no se ponen de acuerdo.

En YPF dijeron a DIB que las diferencias de costo entre ambas locaciones es de unos 600 millones de dólares a favor de Punta Colorada. Pero no precisaron si ese dato –aún no se presentaron formalmente los detalles técnicos de la decisión- incluye los trabajos que hay que hacer para resucitar el puerto de Punta Colorada, donde se embarcaba el mineral de hierro de Sierra Grande hasta que Carlos Menem cerró la planta. No será fácil darle sostenibilidad: Néstor Kirchner lo reabrió en 2006 con capitales chinos, pero volvió a cerrarse en 2016. En 2021 se lo mencionó para una planta de hidrógeno verde de capitales australianos. Tampoco.

La cuestión específica del puerto abre otros interrogantes: ¿esa obra retrasa la realización del proyecto? En la hoja de ruta bonaerense los primeros resultados visibles se estimaban para principios de 2027 ¿Será para después en Rio Negro? No es inocuo el dato en términos electorales.

Pero más de fondo: el oleoducto Vaca Muerta sur llegará a Punta Colorada. Exportar por allí el gas es un indicio de que el fluido saldrá sin industrializar, ya que el polo petroquímico está en… Bahía Blanca. En provincia atan cabos y sospechan: ¿Detrás está el interés de Paolo Rocca de priorizar la exportación de hidrocarburos sobre el negocio metalúrgico? También se preguntan: ¿Quién se hará la obra y se quedará con el puerto, que según Alberto Weretilnek será privado? Marín viene de ser CEO de Tecpetrol, la energética del Grupo Techint.

El costado político del episodio incluyó una reunión, el viernes, de Kicillof con unos 40 intendentes aliados. El gesto de respaldo fue evidente. Y resaltó, por contraste a partir de las ausencias, la poca participación de sectores bonaerenses de UxP en la pelea. En gobernación anotan a La Cámpora y al massismo, que tuvo tiempo de escribir un comunicado sobre la situación en Venezuela pero no sobre esta cuestión. Detalle al pie: alcaldes del interior aprovecharon para plantear la conformación de una mesa política para tener una voz más audible en las decisiones políticas. Spoiler alert: las listas 2025 en las secciones, en la mira.

Macri, impacto bonaerense

En paralelo, bien lejos de ese entramado, la irrupción de Mauricio Macri en el escenario tiene ya impacto bonaerense. Es que el discurso del reasumido presidente de PRO apuntó duro contra Santiago Caputo y Karina Milei y, al parecer, eso fue más de lo que el Presidente está dispuesto a soportar. Es así que el acto en Provincia (podría ser La Plata la sede) que el propio Milei tenía pensado encabezar el 20 de agosto acompañado nada menos que de Patricia Bullrich.

Esa iniciativa estaba “verde” y se reactivó después del acto en La Boca. Otras movidas, como una incursión de Sebastián Pareja, mano derecha de la hermanísima y armador bonaerense en el territorio junto a Karina, que se había puesto en stand by a la espera lo que dijera Macri, ahora se reactivó.

Otro que comenzó a moverse es Horacio Rodríguez Larreta: hoy estuvo en La Plata en una reunión con dirigentes de la UCR, la CC y el GEN que se camufló como un encuentro con empresarios. Es el primer paso en público de su parte para contribuir a la construcción de un “tercer espacio” al que también podrían tributar sectores del peronismo ligados a Emilio Monzó y Miguel Pichetto. (DIB)

