Pánico en el gobierno porque no saben hacia dónde va la investigación de Casanello

El gobierno está paralizado porque no sabe hacia dónde va la investigación por las coimas en Discapacidad. El abogado de Javier Milei visitó Casa Rosada tras los allanamientos, pero los funcionarios están en silencio. «No salen a decir nada porque no saben qué encontró la Justicia», le dijo a LPO un hombre que camina a diario los pasillos de Comodoro Py.

A pedido del fiscal Franco Picardi, el juez Sebastián Casanello ordenó sorpresivos allanamientos que terminaron con el secuestro de celulares y dinero en efectivo.

El megaoperativo, que llevó adelante la Policía de la ciudad de Buenos Aires, comenzó a la madrugada y tuvo como objetivo las sedes de la Andis y la droguería Suizo Argentina y los domicilios del extitular de Andis, Diego Spagnuolo; el exdirector de Acceso a la Salud de la Andis, Daniel María Garbellini; y de integrantes de la familia Kovalivker, propietarios de la droguería.

Los movimientos de la Justicia paralizaron al Gobierno. «No saben qué hacer. En otros casos de corrupción despidieron a los funcionarios por Twitter. Acá no pudieron hacer nada porque no saben nada», explicó la fuente judicial.

Casanello y Picardi no responden a ninguna línea interna de Comodoro Py. «Son inteligentes, no van a tomar ninguna decisión que permita que la Cámara les intervenga el caso, por eso, por ahora, no detuvieron a nadie», dijo la fuente.

En medio de la incertidumbre, el abogado de Milei, Francisco Oneto estuvo en casa de gobierno tras los allanamientos. «Asuntos penales 24 horas y cualquier punto del país», dice la bio de Oneto en Twitter.