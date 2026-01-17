Arte y Espectáculos, Teatro

“Pancho” Figueroa vuelve a los escenarios con una noche de folklore en Villa Victoria

por Redacción

“Pancho” Figueroa, histórico referente del folklore argentino y ex integrante de Los Chalchaleros, volverá a los escenarios el 8 de febrero a las 20:00 en Villa Victoria (Matheu 1851), con el espectáculo titulado “Una noche de folklore argentino”.

El artista, hoy vecino marplatense y considerado “El último Chalchalero”, se reencontrará con su público y con las canciones que marcaron generaciones y la historia musical del país, en una velada inédita y especial al aire libre.

La apertura de la noche estará a cargo del nuevo grupo de danzas folklóricas El Ensamble, seguido por la presentación del Ballet Huellas Argentinas. Luego, Pancho Figueroa subirá al escenario acompañado por el acordeonista y compositor folklórico Daniel Garcés.

Figueroa formó parte de Los Chalchaleros durante casi cuatro décadas y posteriormente desarrolló una extensa carrera solista de más de veinte años, con varios discos editados desde la despedida del emblemático grupo folklórico.

