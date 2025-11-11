Pagar el aguinaldo en término la primera prueba de fuego para Neme: Su gobernabilidad bajo la lupa

El intendente Montenegro deja un complejo cuadro económico en su retiro de la ciudad, que impacta con decisiones impostergables que ya están en la agenda del día a día del inminente intendente Agustín Neme que recibirá una destartalada gestión. Su primera prueba de fuego será pagar los aguinaldos en término, teniendo en cuenta ya las dificultades existentes para saldar los haberes de octubre.

En noviembre la suerte no aparece distinta y mucho menos en diciembre cuando se acumulen el aguinaldo en una atmósfera enrarecida, no sólo con el sindicato sino con el juego de alianzas políticas indefinidas, que favorecerán o complicarán su inicio de gobierno de tan sólo 2 años donde surgirán aspiraciones políticas para seguir en carrera. Para Neme las frases de ocasión pueden convertirse en un anzuelo, del cual puede resultar difícil desprenderse.

Neme juega en LLA no ha habido transparencia en la foto de quienes se vistieron de violeta, y la llama de Mauricio Macri no se apagó en el PRO, mañana celebra una reunión que puede definirse como en una zona de turbulencia política.

Todo hace suponer que Neme intentará no ser desplazado de la intendencia, a la que accedió orgánicamente en 2023, como primer concejal de JxC (que ya no existe más) pero deberá rendir cuentas en las urnas en octubre de 2027, que todavía está lejos pero en La Libertad Avanza se descarta que irán por el máximo sillón de General Pueyrredon. El ascenso de Carrancio y sus no disimuladas pretensiones, lo convierten en un potencial de preponderancia a la hora de atisbos que parece lejando, pero que están a su vez a la vuelta de la esquina, si de política hablamos.

Un interinato político es una tendencia que comienza a instalarse y se consolidará cuando los tiempos políticas consumen los tiempos de los próximos 18 meses aproximadamente. El fixture no lo favorece deberá jugar de visitante en su propia casa. Y negociar 4 años legislativos sería una contribución a ganar tiempos, dado que la herencia que recibe acota los márgenes de mayores pretensiones.

Ya un grupo de intendentes radicales de la provincia se reunieron este lunes con el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, para exponer el panorama crítico que afrontan sus municipios de cara al cierre del año y el pago de los aguinaldos.

Frente a eso, reclamaron que la Provincia cancele algunas deudas que mantiene con las comunas en áreas como IOMA, IPS y convenios de obras, entre otras. Además, pidieron que el Ejecutivo analice algún mecanismo de anticipo de fondos o financiamiento extraordinario para atender los compromisos inmediatos.

«La situación económica es muy compleja», dijo a LPO el intendente de General Viamonte (Los Toldos), Franco Flexas, que sostuvo que existen municipios con problemas para cumplir con el aguinaldo.

«En algunos casos, la deuda de Provincia es un poco más del aguinaldo que hay que pagar a fin de año, por eso es importante para la mayoría», amplió Flexas, que advirtió que el golpe de la caída de la coparticipación impacta más fuerte en los municipios del interior.

Los fondos que antes nos sobraban para hacer alguna obra municipal, ya no los tenemos

A raíz de la fuerte recesión y la baja en la recaudación de impuestos como el IVA, en términos reales bajó un 10% aproximadamente la coparticipación. Eso pone en jaque a los municipios del interior, donde la coparticipación representa entre un 70 y 85 por ciento de todo el presupuesto.

«Los fondos que antes nos sobraban para hacer alguna obra municipal, ya no los tenemos», dijo Flexas, que vaticinó que 2026 «puede llegar a ser más complejo que este año», por lo que ve factible que aumente el número de municipios que declaren la emergencia económica, como lo hizo en los últimos días el radical Román Bouvier (Rojas), que estuvo presente en la reunión de este lunes.

Los intendentes radicales acordaron enviarle al ministro López el detallado de las deudas que la Provincia mantiene con los municipios para trabajar en un esquema de pagos. «La respuesta de la Provincia es que también está muy complicada», señalaron en la UCR.

En términos reales bajó un 10% aproximadamente la coparticipación. Eso pone en jaque a los municipios del interior, donde la coparticipación representa entre un 70 y 85 por ciento de todo el presupuesto.

Aunque los radicales señalaron que en el encuentro no se habló del fondo para los municipios del año que viene, lo concreto es que en la Provincia esperan una señal de la UCR para contar con la aprobación del endeudamiento, de donde el Ejecutivo provincial propone destinar un 8% a los municipios en 2026.

Como contó LPO, este lunes el gobierno de Kicillof rechazó la posibilidad de un fondo fijo para los municipios como pretende la oposición, incluso los radicales. «Es inconveniente», dijo Carlos Bianco.

En la reunión que se realizó en la sede del Ministerio de Economía provincial, también participó el titular de la cartera de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, al quien los intendentes de municipios afectados por las inundaciones también le pidieron asistencia para el arreglo de caminos rurales.

«Este año, con la tasa vial vamos a estar 400 millones abajo, con lo cual es muy complicado sostenerlo y más aún mejorarlo porque no hay plata. Muchos puentes se han caído, habrá que hacer una inversión muy importante», dijo Flexas, que tiene parte de su municipio afectado por las inundaciones.

Se desinfla la ayuda que anunció Bullrich para los inundados y hay bronca en el campo: «Es una tomada de pelo»

Además del intendente de Viamonte, participaron del encuentro Maximiliano Suescun (Rauch), Pablo Barrena (Lobería), Martín Randazzo (General La Madrid), Lisandro Hourcade (Magdalena), Ramón Capra (General Alvear), José Castro (Monte).

También, Nahuel Mittelbach (Ameghino), José Luis Salomón (Saladillo), Esteban Santoro (General Madariaga), Luciano Spinolo (Tres Lomas), Francisco Recoulat (Trenque Lauquen), Arnaldo Harispe (Lezama), Román Bouvier (Rojas), Osvaldo Dinápoli (Belgrano) y el titular del Comité de Contingencia, Miguel Fernández.