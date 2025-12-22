Padre e hija mueren en choque de una moto en la Autovía

Un hombre de 54 años y su hija de 17 murieron al chocar con su motocicleta contra un auto en la ruta 2, al tiempo que la Justicia investiga el hecho como doble homicidio culposo.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el rodado de menor porte era conducido por Alberto Weinbender, quien viajaba junto a su descendiente Bárbara Morena Weinbender, ambos con domicilio en el partido bonaerense de Avellaneda.

Por causas que aún se intentan establecer, la motocicleta Gilera Voge DS900X, patente A-238-IIT impactó desde atrás contra un Volkswagen Polo Classic, dominio FZS-052 gris.

Como consecuencia del violento choque, la joven sufrió una fractura de cráneo y fue trasladada de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero.

Mientras se aguardaba la llegada de una segunda ambulancia para asistir a su padre falleció en el lugar del hecho y horas más tarde, se confirmó también el deceso de la chica en el mismo nosocomio.

El conductor del auto, Matías Maljar, de 25 años, domiciliado en La Plata, resultó ileso y quedó imputado en la causa por doble homicidio culposo.

Interviene la UFI N°14, junto al Juzgado de Garantías N°2, ambos pertenecientes al Departamento Judicial La Plata.

Tras tomar conocimiento del accidente vial, la secretaria de la fiscalía, Patricia Tassano, dispuso la realización de pericias de a fin de avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.