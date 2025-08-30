Pablo Rabinovich presenta “Prisma”, el cierre de su trilogía “Tres”

El músico y compositor Pablo Rabinovich lanza “Prisma”, el tercer y último microdisco de su trilogía “Tres”, un proyecto que marca el cierre de un ciclo sonoro y el inicio de nuevas exploraciones musicales. La presentación oficial será hoy a las 20:15 en el Café Teatral Emilio Alfaro (Boulevard Marítimo 2280) con entrada libre y gratuita.

El evento incluirá una charla sobre el proceso de composición de la trilogía y la interpretación de algunas canciones en el piano del venue.

Además, se anticipó que el 26 de septiembre, Rabinovich y su banda Alto Trío ofrecerá un concierto en Botellas Bar, también con entrada libre. Será la primera presentación de “Prisma” en formato banda, ofreciendo una experiencia completa de este nuevo material, también con entrada libre y gratuita.

“Prisma” completa la trilogía iniciada con “Penrose” (2017) y continuada con “Portal” (2019). Cada entrega se caracteriza por un triángulo, un color y una búsqueda sonora única. En este capítulo final, el prisma transforma la luz en arcoíris, representado por el color naranja dorado, que simboliza energía y culminación.

El disco fue grabado junto a Alto Trío, con la participación de Roots Dowek (voces y coros, coautora de una canción), Jeremías Giménez (guitarras y coros) y Juanyto Heredia (batería), reflejando la versatilidad de Rabinovich como productor y multiinstrumentista.

La trilogía muestra la evolución de Rabinovich, un artista en constante aprendizaje, cuya trayectoria incluye su paso por Les Luthiers y su trabajo en Kuripana Casapalma. En “Prisma”, combina canción, experimentación y una búsqueda de identidad sonora, invitando a los oyentes a sumergirse en el cierre de un ciclo y el comienzo de nuevas exploraciones.