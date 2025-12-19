Pablo Martel es el nuevo DT de Alvarado

El Club Atlético Alvarado anuncia la contratación de Pablo Eduardo Martel como nuevo entrenador del plantel que afrontará el próximo Torneo Federal A.

Nacido en Santiago del Estero el 7 de enero de 1986, es un técnico joven de 39 años.

Después de dirigir clubes locales de su provincia (Unión Santiago y Vélez de San Ramón), comenzó su travesía en certámenes de ascenso con Independiente de Fernández. De ahí dio el salto a Güemes, con quien consiguió logros muy importantes. Tras pasos por Juventud Antoniana de Salta y Chaco For Ever, regreso a Santiago del Estero para llevar al ascenso a Sarmiento de La Banda y luego volvió al «Gaucho» para salvarlo del descenso en la Primera Nacional.

Tiene cuatro ascensos en sus espaldas. Con Independiente de Fernández logró el ascenso al Regional Amateur; lo más importante lo consiguió en Güemes, al que llevó del Regional Amateur al Federal A y luego a Primera Nacional; por último, subió a Sarmiento de La Banda a la tercera categoría del fútbol argentino.