Pablo Lapa dictará en Mar del Plata un seminario estratégico sobre casting y profesión actoral

El seminario intensivo “Actuar+” se realizará el próximo 1 de febrero, de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00, en Centro Cultural Mar del Fuego (La Rioja 1208), con la presentación de Pablo Lapa, actor, productor y director de casting.

La actividad es impulsada por Centro Cultural Mar del Fuego junto a Fabio Herrera y cuenta con la participación de Saigón Buenos Aires, empresa líder del sector audiovisual. La propuesta busca brindar herramientas concretas para planificar y potenciar la carrera actoral desde una mirada estratégica vinculada al mundo del casting.

“Actuar+” se define como un espacio de formación que no se centra en lo interpretativo, sino en el desarrollo profesional dentro del mercado laboral. El seminario abordará el mapa de acción profesional para ordenar la carrera actoral, estrategias de inserción laboral y acceso a castings, desarrollo de redes de contacto y visibilidad, planificación de objetivos a largo plazo y una visión integral que incluye perfil actoral, nutrición cultural, redes sociales, representantes, armado y distribución de material y autogestión.

El seminario tiene un arancel, con posibilidad de pago en efectivo o por transferencia. Los grupos de teatro podrán realizar consultas especiales. Para más información e inscripción, el contacto habilitado es 223 533 3423.