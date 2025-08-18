Pablo Conde será programador invitado en la 11ª edición del Festival FUNCINEMA

El 11° Festival Internacional de Cine de Comedia – FUNCINEMA, que se llevará a cabo del 23 al 28 de septiembre, anunció que el ex director artístico y programador del Festival de Cine de Mar del Plata, Pablo Conde, será programador invitado en dos funciones que se realizarán en El Galpón de las Artes (Jujuy 2755), el viernes 26 y jueves 27 del próximo mes.

Organizado por el equipo de la web www.funcinema.com.ar, además del Galpón el evento tendrá como sedes principales el Museo MAR (López de Gómara y la costa) y la Sala Nachman (Boulevard Marítimo 2280).

Pablo Conde, reconocido divulgador y programador, con experiencia en diversos ciclos y festivales, y actual director del Festival ¡Esto es Historieta! en Capital Federal, aportará su estilo distintivo a estas proyecciones especiales. En las próximas semanas se brindarán más detalles sobre las películas que integrarán estas funciones.

El 11° FUNCINEMA presentará una programación diversa que incluirá largometrajes y cortometrajes, exhibidos en secciones paralelas y en la tradicional Competencia Internacional de Cortometrajes. Este año, se incorpora un premio especial para los cortos argentinos, otorgado por la empresa Pochoclo Rental. Además, el público podrá participar con su voto para elegir sus obras favoritas. Los títulos de las películas y los nombres de los jurados serán anunciados próximamente.

Durante la etapa de convocatoria, el festival recibió un total de 257 cortometrajes, 33 largometrajes y 2 mediometrajes, representando a 47 países, lo que refleja la amplia diversidad y alcance internacional del evento.

FUNCINEMA cuenta con el respaldo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y ha sido declarado de interés turístico y cultural por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC). Para más información, visite www.funcinema.com.ar.