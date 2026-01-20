Pablo Agustín presenta “Criado por lobos”, un unipersonal de humor que propone reírse de la propia historia como forma de sanación, con dos únicas funciones los jueves 22 y 29 a las 22:00 en el Teatro Enrique Carreras (Entre Ríos 1828).

El espectáculo invita a transformar la risa en una herramienta de revisión personal y valentía emocional. Con una mirada sarcástica, honesta y profundamente humana, el artista recorre su infancia, su historia familiar y sus traumas, convirtiéndolos en material escénico cargado de humor y reflexión.

A lo largo de la obra, Pablo Agustín se expone desde un registro íntimo y descontracturado, construyendo un relato en el que las heridas emocionales y las experiencias personales se resignifican a través de la risa. La propuesta sostiene que el humor no solo alivia, sino que también puede ser un camino para comprenderse y sanar.

Con un tono directo y sin solemnidad, “Criado por lobos” apela a la identificación del público a partir de situaciones universales y de una complicidad que atraviesa todo el relato. La obra plantea que reírse de lo que dolió puede ser una bendición, aun cuando ese proceso demande años de trabajo interno.

El unipersonal dialoga con una frase que funciona como eje conceptual del espectáculo: “Somos lo que nuestros padres hicieron con nosotros, y lo que nosotros hacemos con ello”. Desde ese punto de partida, la propuesta combina humor, catarsis y una mirada sanadora sobre la propia historia.