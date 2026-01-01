Pablito Lescano regresa a Mar del Plata con Damas Gratis

El sábado 17, Pablito Lescano regresará a Mar del Plata junto a Damas Gratis para protagonizar una nueva noche de cumbia en la Ciudad Cultural Brewhouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830).

El grupo llega a la ciudad tras un 2025 especialmente significativo, en el que celebró sus 25 años de trayectoria con presentaciones en distintos puntos del país y del exterior. En esta nueva visita, la banda repasará los clásicos que marcaron a generaciones y se convirtieron en himnos de la cumbia villera, entre ellos “Se te ve la tanga” y “El humo de mi fasito”.

La apertura del espectáculo estará a cargo de Melodía del Barrio, la banda marplatense que recorre los grandes éxitos de la cumbia argentina. También se presentará La Re Banda, con un repertorio centrado en la cumbia del recuerdo.

Oriundos de San Fernando, Damas Gratis se consolidó como uno de los referentes indiscutidos del género gracias a letras que retratan la vida en los barrios populares. A comienzos de los años 2000 lanzaron “Operativo Damas Gratis” (2001) y “100% negro cumbiero” (2003), discos que los llevaron a recorrer escenarios de todo el país.

Tras una baja en su popularidad alrededor de 2010, la banda inició una nueva etapa en 2016 con el álbum “Somos nosotros los buenos”. En 2018 volvieron a los primeros puestos con temas como “Me vas a extrañar” y “No te creas tan importante”, y desde entonces sumaron colaboraciones con artistas como Bizarrap, L?Gante, La T y la M, El Negro Tecla y Kun, el príncipe del acordeón, reafirmando su vigencia en la escena musical.