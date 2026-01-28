“Otro mundo”: una obra infantil con música en vivo que se presenta en el Bosque Peralta Ramos

La obra infantil “Otro mundo – Donde el amor es posible” se presentará este viernes 30 a las 19:00 en La Cabaña del Té (El Cardenal s/n; Bosque Peralta Ramos), con dramaturgia, dirección y producción de Elida Dionisi.

Se trata de un espectáculo que invita a grandes y chicos a descubrir un lugar donde todo es posible. La propuesta cuenta con 16 personajes, música en vivo interpretada por Jack y los Inquilinos y una puesta escénica integral con escenografía y vestuario completamente originales.

El espectáculo incluye 11 canciones originales y una experiencia musical que combina fantasía, humor y emoción, pensada especialmente para disfrutar en familia. La información y novedades del proyecto pueden seguirse a través de la cuenta de Instagram @otromundooficialmdp.