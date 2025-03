Otro mapa de poder sin la UCR dibujan entre LLA y el PRO en Mar del Plata

El oficialismo contrarreloj. El plenario del Comité Provincia que preside Abad enfrenta un contexto extremadamente adverso, no tiene autoridades para volver a votar en varios distritos, según exige el fallo judicial electoral. El oficialismo partidario intentó prorrogar sus mandatos, necesitaba 2/3 pero no logró el número, no hay prórroga y los mandatos en la práctica se encuentran vencidos.

El resultado fue 17 a 9, y por lo tanto, se debe normalizar en un proceso que contemple otra realidad política, según decidió la Cámara Nacional Electoral y lo contempló en los fundamentos de su fallo emitido recientemente.

“Abad tiene el propósito de ser el próximo presidente del comité nacional de la UCR, tengo fe de que lo va a conseguir y lo voy a acompañar”, era oportunamente la apuesta fuerte de integrante radical del gabinete de Guillermo Montenegro, en una clásica ostentación de hacer política a cambio de un cargo. Una historia concluida por estas horas en la proyección de los acontecimientos.

“El objetivo del Grupo Malbec (integrado por todos los que rodean a Abad) son quienes quieren entregarse a La Libertad Avanza. En el acto Programado con Ritondo y Santilli, de hecho ya vimos la foto en los brazos de Milei”, explicó categorizada fuente.

“Es muy importante que Futuro Radical con fallo favorable de la Cámara, haga valer en la práctica el derecho de más de la mitad de la Provincia de Buenos Aires, para plantear que se ubican en las antípodas de Milei y el PRO. No ser furgón de cola, pero si parte de un proyecto que reivindique el patrimonio y la soberanía nacional, con fuerte sensibilidad social”, afirmó.

Y agregó finalmente: “Está flojo de papeles y debe ajustarse a la decisión de la justicia, sino en desacato va a quedar muy complicado, es obligatorio el acatamiento”.