Otro intendente no puede pagar los sueldos y enfrenta a municipales: “No tengo la varita mágica”

“No tengo la varita mágica” les dijo el intendente a los municipales

Durante su interlocución donde debió pedir no ser interrumpido, Ricardo Marino recordó que otorgó un aumento del “153% en 180 días. Yo sé que no es suficiente pero superó el 60% de la inflación oficial que no era verdadera pero es lo que incorporamos la básico a más del 110 %” dijo, además de enumerar otros beneficios como el presentismo.

“No tengo la varita mágica. En este tiempo, apenas asumí, recibí un Aporte del Tesoro Nacional de 100 millones, y mis compañeros me decían que hagamos una obra, pero yo dije que no, porque asumí el compromiso de empezar a resolver la situación de los trabajadores”.

Y aseguró: “El 80% de la coparticipación se lo estoy dando a los trabajadores. No soy exdirigente gremial, soy dirigente gremial y me avalan 51 años de trayectoria en Comercio. Si hoy tienen la zona fría del 40%, es gracias al compañero Marino, que vino a este municipio cuando tenía 20 años” sostuvo.

Los detalles de un pedido de fondos a Axel Kicillof

En ese marco, el intendente massista Ricardo Marino dio detalles de una charla que mantuvo con Axel Kicillof: Fui a ver al gobernador para plantearle que tengamos un reconocimiento extraordinario por ser patagónicos porque nos toca pagar el 40% de zona. ‘Pero a vos no te va mal’ me dijo. ¿Por qué? le digo. ‘Si no no vendrías’ porque acá vinieron varios intendentes a pedir que le paguen sueldos y aguinaldos y vos en Patagones pagaste sueldo y aguinaldo. Yo pagué sueldos y aguinaldos pero dejé de pagar muchas cosas para que ustedes tengan en su bolsillo el sueldo y aguinaldo” comentó.

“Porque yo les doy prioridad a los trabajadores y lo he demostrado con hechos. Sé que es insuficiente pero no puedo resolver lo que ustedes no pudieron resolver en ocho años. No tengo la bola de cristal, pero sí tengo la fuerza y el coraje para tomar decisiones. No tengo plata ni siquiera para dar los servicios, pero sí les estoy dando a ustedes. Necesito que me acompañen, yo no me voy a esconder” aseguró.