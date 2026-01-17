Nuevo golpe a la industria textil: Suspenden a casi 200 trabajadores

TN & Platex, una de las principales firmas del rubro textil, tuvo que paralizar la planta Hilados SA que tiene en la localidad de Los Gutiérrez, en la provincia de Tucumán, y suspendió a casi 200 trabajadores.

Mientras dure la medida, los obreros sufrirán una reducción salarial del 30 por ciento, a lo que se agrega que les adeudan el pago del aguinaldo de diciembre y las vacaciones que fueron adelantadas, según pudo averiguar la agencia Noticias Argentinas.

Hilados, del grupo empresario de los Karagozian, producía blanquería, tapicería y camisería, y tiene que bajar sus persianas con los mismos argumentos que otras colegas que tuvieron que tomar el mismo camino: la caída del consumo interno y el ingreso de mercadería del exterior.

Si bien el parte es hasta el 28 de febrero, el sector gremial advirtió que en los próximos días la empresa podría presentar un procedimiento preventivo de crisis, mecanismo que abriría las puertas a despidos masivos y cambios en las condiciones laborales.

“Estamos mal. La industria textil en general está en un momento crítico e Hilados no escapa a esa realidad”, señaló Hugo Benítez, secretario general de la Asociación de Obreros Textiles de Argentina.

Pymes golpeadas

El presidente de la Cámara Industrial de la Indumentaria Rosario y directivo de la Asociación Empresaria de Rosario, Mario Giambattistelli, advirtió sobre la difícil situación de las Pymes argentinas a consecuencia de la liberación indiscriminada de las importaciones.

Según el empresario textil, el fenómeno de la importación “se ha ido recrudeciendo”.

“La destrucción de la industria nacional es una política de Estado ordenada, sistemática y desarrollada por este Gobierno desde el primer momento”, sentenció en Radio 750 y agregó que, por esta razón, “no es casual”.

El año pasado, el dirigente había calculado que el 80% de las 400 fábricas que integran la entidad pasaron a convertirse en importadoras.

Por su parte, la directora Ejecutiva de la Fundación Protejer, Priscilla Makari, pasó por Radio Provincia y habló sobre los costos sociales y económicos de la «avalancha» de ropa importada a través de aplicaciones como Shein y Temu.

Fast Fashion

«Hay un modelo mundial de fast fashion (moda rápida) que genera ropa todo el tiempo, muchas colecciones de fibra sintética, con materiales contaminantes y no naturales», expresó.

También, comentó con preocupación que esa ropa muchas veces está producida bajo condiciones de competencia desleal, sin normas adecuadas».

Por esta razón, sostuvo que «el mundo comenzó a entender está situación y empezó a regular a las plataformas y este tipo de comercio».

Sin embargo, remarcó que Argentina va a contramano del mundo. Mientras otros cierran fronteras, en Argentina las abren.

En tanto, contó que el país recibe ropa usada y el 86% de esa ropa que entra lo hace por la aduana de Jujuy.

Proviene del desierto de Atacama de Chile con origen Estados Unidos. Es la que los norteaméricanos no pueden incinerar por la contaminación del suelo y la exportan a países que sí la reciben.

Los químicos con los que tratan esas prendas, o las bacterias con las que pueden haber estado en contacto, «son realmente peligrosos», concluyó.

La Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) dice que en los últimos dos años relevados, se llevan perdidos más de 16 mil puestos de trabajo.__IP__

De acuerdo al informe de FITA, -que representa casi a la totalidad de las 4.000 empresas y establecimientos que operan en el sector textil y de la confección (hilandería, tejeduría, tintorería, acabado y proveedores)-, la actividad textil registró una caída interanual de 24%.