Otro asesinato en Villa Gascón: Vecinos apedrearon una ambulancia; Preocupa la tendencia 2026

Un hombre de 35 años, con antecedentes de adicción, fue asesinado a tiros este martes en el barrio marplatense de Villa Gascón, en medio de la ola de violencia que azota esa zona, donde ya se registraron otros homicidios en apenas 48 días de 2026.

Se trata de Mario Ezequiel Ferreyra, quien fue atacado en la calle Gascón al 7.500, hasta donde se acercó el personal de emergencias, pero no pudo atenderlo porque los vecinos apedrearon la ambulancia.

Luego, la policía pudo controlar la situación y constató la muerte del joven, quien había recibido un balazo en el abdomen, en circunstancias aún poco claras. Asimismo, y tras contactarse con los familiares de la víctima, un hermano, quien reconoció el cuerpo, confirmó que Ferreyra tenía adicciones.

Por su parte, y según supo la Agencia Noticias Argentinas, la fiscal Constanza Mandagarán quedó a cargo de la causa e inició una investigación contra el responsable del homicidio.

En tanto, y desde hace más de una década, Villa Gascón es conocida como una de las zonas más violentas de Mar del Plata; de hecho, allí ya se había perpetrado otro asesinato a principios de este año.