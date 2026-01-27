Otra vez Tandil en el foco de incendios forestales

El Servicio Meteorológico Nacional informó que Tandil atraviesa un índice de peligro extremo de incendios forestales durante las jornadas del 27, 28 y 29 de enero, una situación que enciende las alertas y obliga a extremar las medidas de prevención en todo el partido.

Desde el Municipio de Tandil se difundió el nivel de riesgo para la zona, remarcando la importancia de la responsabilidad individual y colectiva para evitar focos ígneos, especialmente en áreas serranas, rurales y de pastizales, donde las condiciones climáticas favorecen la propagación rápida del fuego.

Medidas de prevención

Ante este escenario, se solicita a la comunidad:

No encender fuego en lugares no habilitados.

No arrojar colillas de cigarrillos cerca de pastizales.

Evitar la quema de vegetación seca o residuos.

Mantener el pasto corto y la maleza limpia alrededor de las viviendas.

Podar las ramas bajas de árboles cercanos a construcciones.

No acumular leña ni materiales combustibles junto a la casa.

Mantener despejadas las vías de acceso.

No arrojar residuos, especialmente latas o vidrios, que puedan generar focos por refracción solar.

Qué hacer ante un incendio

En caso de detectar humo o fuego, se pide dar aviso inmediato a través de la app Centinela o comunicarse al 100 (Bomberos) o 103 (Defensa Civil). Además, se recomienda caminar siempre en sentido contrario al viento, evitar inhalar humo y aportar toda la información posible sobre el origen del incendio si se la conoce.

Cuidar el patrimonio natural

Las autoridades remarcaron que la prevención es clave para proteger el patrimonio natural de Tandil y evitar consecuencias graves para el ambiente, las viviendas y la seguridad de la población.

Cuidemos entre todos nuestro entorno. La responsabilidad individual hace la diferencia.