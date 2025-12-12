Otra vez IOMA: La situación de Santi es crítica y la falta de cobertura agrava su estado

Santi padece una patología neurodegenerativa medular, es trasplantado y electrodependiente. Requiere cuidados permanentes y tratamientos esenciales que deberían estar garantizados, pero no lo están.

IOMA continúa sin autorizar prestaciones básicas: no aprueba las plantillas ortopédicas indispensables, sigue pendiente la entrega de la silla de ruedas y de la prótesis —tras haber perdido su pierna izquierda— y tampoco habilita un estudio de otorrinolaringología fundamental y de altísimo costo. A esto se suma que los tratamientos habituales permanecen sin autorización. La falta de respuesta obliga a afrontar cada gasto de manera particular, una situación imposible de sostener.

Cuando no envían el traslado, Santi y su mamá deben caminar 80 cuadras para asistir a los controles médicos. Julieta, su madre, enfrenta todo completamente sola, alquilando y con una carga económica que ninguna familia podría soportar. Para cubrir parte de los gastos, se ve obligada a organizar y vender rifas de manera periódica.

La situación, que ya era difícil, hoy es desesperante. No se solicita un privilegio, sino que se cumpla con lo que corresponde. La salud de Santi no puede seguir esperando.

Contacto: 223 525-0251

Alias para colaboraciones: losgladiadores.2328

Titular: Julieta Miriam Torres