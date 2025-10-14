Otra noche de karaoke con Charo López en Club TRI

Este viernes 17, la actriz, comediante y conductora Charo López protagonizará una noche de karaoke en el Club TRI (20 de Septiembre 2650): el evento, que combina risas, música y participación espontánea del público, dará inicio a las 21:00.

Charo López regresa al frente de la velada con su característico humor y energía, invitando a los asistentes a subir al escenario y animarse a interpretar sus temas favoritos, sin importar la afinación: la consigna es clara, solo divertirse.

La musicalización estará a cargo de Bruno el Pisciano, quien seleccionará una variada playlist para mantener el ritmo y la fiesta en alto durante toda la noche.