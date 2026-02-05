Otra baja en Boca: Confirman el desgarro de Ander Herrera

Boca sufrió otro revés con la lesión del mediocampista español Ander Herrera luego de la confirmación del desgarro en el isquiotibial que padeció Exequiel Zeballos durante el entrenamiento de este miércoles.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el conjunto xeneize informó a través de las redes sociales del club el parte médico del volante central de 36 años, quien volvió a sufrir otro problema físico y debió abandonar la práctica.

De esta manera, el ex Athletic Bilbao y Paris Saint-Germain tuvo una lesión muscular grado 1 de músculo recto anterior del muslo derecho y será baja en el esquema de Claudio Úbeda para visitar a Vélez en el José Amalfitani, el próximo domingo desde las 22:15.

En principio, Milton Delgado se perfilaría para ser el reemplazante del vasco, aunque el entrenador azul y oro también barajaría la posibilidad de incluir a Tomás Belmonte dentro del once titular dado que Rodrigo Battaglia todavía no se recupera de su lesión.

Mientras tanto, el “Sifón” va recuperando jugadores en ataque, a pesar de la baja de Zeballos, con las vueltas de Edinson Cavani y Miguel Merentiel, quienes se entrenaron a la par del grupo y dejaron atrás sus respectivas molestias.

No obstante, tras varias semanas de inactividad, lo más probable es que Úbeda no los incluya desde el comienzo, pero si evolucionan adecuadamente a lo largo de la semana, podrían sumar minutos frente al “Fortín” por la cuarta fecha del Torneo Apertura.__IP__

Luego del choque ante los de Liniers, en el horizonte durante el mes de febrero se asoman Platense, Racing y el debut en Copa Argentina ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, pactado para el 24 en el estadio Padre Ernesto Martearena.