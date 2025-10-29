OSSE puso en marcha el “Aquatón 2025”: una experiencia para aprender jugando sobre el cuidado del agua

Con la asistencia de más de 1.500 estudiantes de nivel inicial, primario y secundario, Obras Sanitarias Mar del Plata dio inicio al “Aquatón”, una propuesta educativa y recreativa orientada al uso responsable del agua y la conciencia ambiental, que se desarrolla en el Espacio Comunidad y Energía de EDEA.

El presidente de OSSE, Carlos Katz, junto a la vicepresidenta Cristina Coria y la Gerente de Relaciones Institucionales de EDEA Florencia Fiore encabezaron la apertura del encuentro.

“Durante todo el año recibimos a los alumnos en Torre Tanque, donde les contamos sobre la importancia del agua y el saneamiento. En esta oportunidad quisimos ofrecer una experiencia diferente, lúdica y participativa, para cerrar el ciclo educativo 2025 de una manera especial”, subrayó Katz.

Participarán del “Aquatón” 36 instituciones educativas: 10 de nivel inicial, 12 primarias y 14 secundarias.

En total, y considerando todas las acciones del Proyecto Educativo 2025 —visitas al Torre Tanque y charlas en escuelas—, 6296 alumnos compartieron las actividades impulsadas por OSSE a lo largo del año.

En el espacio de Garay y Mendoza, los estudiantes recorren stands con personal de la empresa, donde aprenden sobre el funcionamiento de los servicios sanitarios a través de maquetas, juegos y desafíos como el “Ta Te Ti Tanques”, el “Rompecabezas del ciclo del agua”, el “Memotest Aquamatch”, y la divertida propuesta “Plomeritos por un día”, además de la propuesta de “Otto Piloto vs Don Chaparrón” quienes pelean por mantener limpios los sumideros.

Hasta este viernes, las escuelas participantes también podrán disfrutar de la intervención de los “Cazadores de compost”, “Cuentos con Lola” y “La Liga de la Energía”, actividades que combinan aprendizaje, creatividad y compromiso ambiental.