OSSE en delicada situación: virtual acefalía y un abastecimiento afectado por medida judicial

Las medidas que no han llegado a tiempo impactan en el normal funcionamiento de la empresa, que comienza a sentir los demoras en las definiciones que deben provenir del oficialismo.

Por ejemplo mañana caduca el mandato del actual directorio de OSSE. Es decir quedará sin autoridades en virtual estado de acefalía. Esto implica que no habrá firmas de sus actuales autoridades: Presidente: Carlos KATZ, Vicepresidente: Cristina CORIA y Director: Daniel Díaz

La empresa se queda sin firma y sin las firmas respectivas, por ejemplo no hay pagos ni a provedores ni de los sueldos.

Tener la firma, demanda entre 24 y 48 hs de gestiones en escribanías, ARCA, ARBA y Banco Provincia y Tribunal de cuentas entre otros.

Para tener nuevas autoridades es necesario que estén designados por Ordenanza o por decreto de intervención del ingtendente. Por otra parte el decreto de intervención debería contar por lo menos con la aprobación de los presidentes de bloques.

No obstante, y además, la difícil situación judicial derivada del planteo de Simón Isacch, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo N° 1, que falló en favor de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc) -organización que había solicitado la nulidad de la mencionada suba-, es que la firma debía realizar una audiencia pública, un requisito legal que no se cumplió.

Además, el magistrado ordenó retrotraer las tarifas al nivel previo al incremento del 142,7 % y que a los usuarios se les retribuya lo pagado de más en futuras facturaciones.