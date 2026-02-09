Orquesta Cumbia Grande se presentará con Charo Bogarín y Miss Bolivia

La Orquesta Cumbia Grande se presentará junto a Charo Bogarín y Miss Bolivia este sábado 14 a las 20:00 en Villa Victoria (Matheu 1851), en un espectáculo especial que combinará su repertorio propio con la participación de dos figuras de proyección nacional y que será registrado como álbum en vivo y material audiovisual.

El proyecto musical celebra 15 años de trayectoria recorriendo escenarios y festivales de todo el país. Con tres discos editados y una serie de nuevos sencillos recientemente publicados, la orquesta atraviesa un período de crecimiento artístico que impulsa una nueva etapa en su propuesta sonora.

Este presente se refleja en la incorporación de artistas y solistas de reconocida trayectoria invitados, que enriquecen el espectáculo y amplían su identidad musical. Un antecedente de esta etapa fue la presentación realizada el 10 de enero en Villa Victoria, donde la orquesta colmó la capacidad del espacio con una asistencia cercana a las 900 personas y contó con la participación especial de Salomar y Rebecca Flores.

En esta nueva función, la orquesta recorrerá su propio repertorio e invitará a Charo Bogarín y Miss Bolivia a interpretar obras adaptadas especialmente al formato de Cumbia Grande, con arreglos creados para la ocasión y sorpresas pensadas para ofrecer una experiencia artística singular.

El concierto será grabado íntegramente para la realización de un álbum en vivo y un registro audiovisual en alta definición con seis cámaras, con el objetivo de documentar este encuentro musical como un acontecimiento cultural para la ciudad.