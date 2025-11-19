La Orquesta Cumbia Grande se presenta con clásicos, nuevas canciones y artistas invitados

Este sábado 22 a las 22:00 la Orquesta Cumbia Grande ofrecerá una noche de música y celebración en Abbey Road (Juan B. Justo 620). El espectáculo incluirá sus temas clásicos y nuevas composiciones, con la participación especial de Rebeca Flores y Salomar como artistas invitados.

Con 14 años de trayectoria y tres discos editados, la Orquesta Cumbia Grande se ha consolidado como referente de la cumbia orquestal. Su propuesta combina ritmos bailables con influencias urbanas, folklóricas, tropicales y contemporáneas, adaptándose a cada colaboración artística.

En esta ocasión, la banda inaugura una nueva etapa creativa: una serie de cruces musicales con artistas locales que enriquecerán su sonido característico. Este primer encuentro marca el inicio de futuras colaboraciones que se revelarán en próximos lanzamientos y presentaciones en vivo.

La Orquesta abre sus puertas a la escena local para compartir una experiencia colectiva donde la cumbia se transforma en espacio de diálogo, unión y creación compartida. El cierre de la noche estará a cargo de DJ Santo Cumbiero, con un set tropical que promete mantener el ritmo hasta el final.