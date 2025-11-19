Arte y Espectáculos, Música

La Orquesta Cumbia Grande se presenta con clásicos, nuevas canciones y artistas invitados

por Redacción

Este sábado 22 a las 22:00 la Orquesta Cumbia Grande ofrecerá una noche de música y celebración en Abbey Road (Juan B. Justo 620). El espectáculo incluirá sus temas clásicos y nuevas composiciones, con la participación especial de Rebeca Flores y Salomar como artistas invitados.

Con 14 años de trayectoria y tres discos editados, la Orquesta Cumbia Grande se ha consolidado como referente de la cumbia orquestal. Su propuesta combina ritmos bailables con influencias urbanas, folklóricas, tropicales y contemporáneas, adaptándose a cada colaboración artística.

En esta ocasión, la banda inaugura una nueva etapa creativa: una serie de cruces musicales con artistas locales que enriquecerán su sonido característico. Este primer encuentro marca el inicio de futuras colaboraciones que se revelarán en próximos lanzamientos y presentaciones en vivo.

La Orquesta abre sus puertas a la escena local para compartir una experiencia colectiva donde la cumbia se transforma en espacio de diálogo, unión y creación compartida. El cierre de la noche estará a cargo de DJ Santo Cumbiero, con un set tropical que promete mantener el ritmo hasta el final.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*