Operativos de la MGP ante daños que provocaron intensos vientos del temporal

Se registraron caídas de árboles, postes y columnas de alumbrado en distintos puntos de la ciudad. El operativo se intensificó en la zona sur, el sector más afectado por las ráfagas registradas durante la noche del viernes y la mañana del sábado. Se recuerda que ante situaciones de riesgo o emergencia, los vecinos se pueden contactar con Defensa Civil las 24 horas a través del 103.

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de Defensa Civil, informa que se realizaron más de 30 intervenciones en la vía pública como consecuencia de los fuertes vientos que afectaron a la región durante la noche, madrugada y mañana de este sábado. En el detalle de las actuaciones, se registraron nueve árboles caídos, cinco postes de luz afectados, dos semáforos fuera de servicio y una columna de alumbrado dañada.

Alfredo Rodríguez, director del área, precisó que “anoche tuvimos una alerta por viento, que se cumplió a rajatabla, sumado a que a las 9 de la noche, aproximadamente, una una ráfaga muy importante,abarcó la zona sur de Mar del Plata, desde el Faro a Miramar, y a esos barrios los afectó duramente, más o menos en corto plazo, en el término de una hora”.

“Tuvimos 15 intervenciones en el lugar por árboles caídos, postes de luz, cableado en el piso también, alguna voladura de chapa, lo que generó mucho trabajo desde la madrugada, el cual es un trabajo más difícil porque, con la falta de visión, los trabajos se ralentizan”, agregó el titular de Defensa Civil.

El trabajo continuó durante la mañana de este sábado ya que se dio otro episodio de mal tiempo el cual afectó con otras 12 intervenciones más, con árboles caídos, postes de cableado, en el resto de la ciudad.

Se recuerda que ante situaciones de riesgo o emergencia, los vecinos se pueden contactar con Defensa Civil las 24 horas a través del 103.