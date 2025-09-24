Operativo en el Barrio Las Heras: Recuperan vehículos y autopartes con pedido de secuestro

El procedimiento contó con la participación de la Secretaría de Seguridad, EMVIAL, EMSUR, la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la fiscalía interviniente.

La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Secretaría de Seguridad, el EMVIAL y el EMSUR- llevó a cabo este miércoles un procedimiento de control junto a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad bonaerense. Como resultado de ese accionar coordinado, se recuperaron 22 vehículos y 120 autopartes, varias de ellas con pedido de secuestro activo.

En ese sentido, se desarrollaron diversos allanamientos en jurisdicción de la Comisaría Decimosexta. Durante el operativo se incautaron distintos elementos de interés para la causa investigativa, que continúa en curso bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal.

Desde el Municipio destacaron el resultado positivo de este trabajo conjunto y reafirmaron la importancia de la coordinación entre los distintos organismos para avanzar en la prevención y esclarecimiento de hechos delictivos.