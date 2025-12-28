Operación Rosa Rosa estrenará su espectáculo “Las décadas maravillosas”

Desde el 7 de enero a las 21:30, en el Teatro Vorterix (Diagonal Pueyrredon 3338), el grupo marplatense Operación Rosa Rosa estrenará “Las décadas maravillosas”, un espectáculo de música y humor que propone un recorrido por los grandes clásicos de los años 60, 70 y 80, junto con un homenaje a los hitos televisivos de la cultura popular argentina.

La propuesta combina el espíritu del café concert y el music hall en una experiencia pensada para cantar, bailar, reír y dejarse llevar por la nostalgia. El show rinde tributo a figuras emblemáticas como Sandro, Sergio Denis, Nino Bravo, Palito Ortega, Leo Dan y Raffaella Carrá, entre muchos otros, e incorpora momentos actorales que evocan programas y personajes inolvidables de la televisión.

Con banda en vivo, cuerpo de baile, artistas invitados, pista para bailar y butacas para quienes prefieran disfrutar desde la platea, “Las décadas maravillosas” se presenta como una verdadera fiesta teatral, marcada por la cercanía con el público y una energía celebratoria.

Operación Rosa Rosa es un dúo performático de música y humor integrado por Juan Constantino y Her Genovese, con la participación de Florencia Di Biase y un elenco que da vida a personajes como “Roberto”, “Silvio” y “Susana”. A través de canciones e intervenciones de humor popular, la propuesta invita a un viaje al pasado que atraviesa generaciones.