ONG repudia el traslado de los delfines del Aquarium de Mar del Plata a otro centro de cautiverio en Egipto

El movimiento por la liberación animal Voicot expresó su repudio ante el traslado de los delfines del Aquarium de Mar del Plata a otro centro de cautiverio ubicado en Egipto. La organización denunció que los animales fueron enviados “de una situación de encierro, explotación y cautiverio, a otra”.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Voicot utilizó sus redes sociales para cuestionar la decisión, señalando al Aquarium, a cargo de Eduardo Albor Villanueva (CEO de The Dolphin Company), de realizar “otro de sus grandes negociados”.
- La Acusación: El colectivo ambientalista advirtió que The Dolphin Company es una “megaempresa de explotación animal que posee 33 delfinarios, oceanarios y parques acuáticos”.
- Doble Vara: Voicot denunció la doble vara de estas instituciones: cuando se solicita que los animales sean trasladados a santuarios aparecen “las mil y un burocracias e impedimentos”, mientras que para los negocios, los animales son “despachados velozmente con absoluta facilidad y complicidad de todos los sectores involucrados”.