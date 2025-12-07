ONG repudia el traslado de los delfines del Aquarium de Mar del Plata a otro centro de cautiverio en Egipto

El movimiento por la liberación animal Voicot expresó su repudio ante el traslado de los delfines del Aquarium de Mar del Plata a otro centro de cautiverio ubicado en Egipto. La organización denunció que los animales fueron enviados “de una situación de encierro, explotación y cautiverio, a otra”.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Voicot utilizó sus redes sociales para cuestionar la decisión, señalando al Aquarium, a cargo de Eduardo Albor Villanueva (CEO de The Dolphin Company), de realizar “otro de sus grandes negociados”.